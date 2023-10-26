26.10.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 26 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні легко потрапити під чиїсь вплив або піддатися спокусі, тому уникайте випадкових знайомств. Найкраще присвятити день домашнім справам, а також реалізації будь-яких творчих задумів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Справи в Овна обіцяють просуватися легко, начебто самі собою! Втім, це не означає, що на його шляху зовсім не виявиться перешкод - просто Овен здатний жартома обходити перешкоди, що виникли, а якісь складності і зовсім подолає, навіть не помітивши. Багато в чому це заслуга інтуїції Овна – вона буде на висоті – а також гарного настрою та сонячного ставлення до життя. Адже не секрет, що перед позитивним настроєм пасують будь-які труднощі. У Овна цього настрою вистачить на все і на всіх!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець буде сповнений суперечливих емоцій, здатних захлеснути його з головою! Він би і радий не піддаватися, але зробити це буде складно: день схиляє Тельця не лише до емоційності, а й до спонтанності вчинків та почуттів. Через це сьогоднішні рішення Тельця можуть виявитися несподіванкою навіть для нього самого. Якщо Телець не хоче, щоб його імпульсивні кроки призвели до помилок, йому необхідно весь день тримати себе в руках, заспокоюючи і зводячи нанівець свої раптові пориви.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки обіцяють: мрії та фантазії Близнюків будуть настільки яскравими, що здатні впливати на реальність! Зірки радять їм не просто бездумно витати в хмарах, а зробити це до ладу. Щоб їхні мрії здійснилися, Близнюкам необхідно як слід на них зосередитися. Якщо їхні бажання здійсненні, Близнюки, візуалізуючи їх, підвищать шанс того, що вони з часом здійсняться. Що це: чари, самообман чи просто потрібний настрій? Якщо Близнюки не спробують, то так і не дізнаються про це.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку просто необхідно дізнатися чи спробувати щось нове: його допитливість не знає меж! Найкраще йому вдаватиметься навчання та наукова праця, на дозвіллі ж Раку варто заповнити якісь прогалини у своїх знаннях чи досвіді – наприклад, вирушити до музею, кіно чи місця, де він ще не бував. Навіть готуючи вечерю, рак може відступити від звичних рецептів. Крім того, Рак підкорить будь-кого своїм амплуа прекрасного співрозмовника – переймаючи чужий досвід, він налаштований більше слухати, ніж говорити.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки віщують Леву море спілкування! Навіть якщо він не буде цього прагнути, доля, швидше за все, змусить Лева вилізти зі свого домашнього барлога, відкрившись назустріч світу і людям. Втім, піддавшись цьому пориву, Лев не пошкодує: саме на нього чекають знайомства та зустрічі, які можуть виявитися вельми пізнавальними. Можливо, у процесі спілкування Лев натрапить на багатообіцяючу ідею, зав'яже корисні знайомства, а може, сьогоднішня романтична зустріч виллється у справжнє кохання.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Яку б мету не ставила перед собою Діва, вона має всі шанси наблизитися до неї. У її гороскопі переважатимуть рішучість, переконаність у своїй правоті та величезна внутрішня сила. Завдяки цим якостям Діва здатна будь-яку ситуацію обернути на свою користь і наблизити здійснення заповітної мрії. Тож якщо Діва давно виношувала якісь плани, зірки закликають її почати діяти – сміливі люди самі творять свою долю!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів будуть загострені всі органи почуттів: слух, зір, дотик, нюх. Зірки радять їм скористатися цим, щоб отримати справжнє задоволення від таких простих речей, як музика, кіно, хороша їжа або ніжний дотик улюблених рук. у суспільстві коханої людини Терезам буде добре як ніколи! Крім того, їх шосте почуття – інтуїція – теж обіцяє бути на висоті, застерігаючи Терези від помилок і допомагаючи цінними порадами.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон може відрізнятися зайвою категоричністю, бачачи світ у чорно-білих тонах: «так» чи «ні», «добре» чи «погано» – начебто третього не дано! Його категоричність і вимогливість навряд чи припадуть до душі оточуючим. Щоб коса не знайшла на камінь, Скорпіонові варто бути терпимішими до людей та їхніх недоліків. Зірки радять йому сходити в картинну галерею або на виставку квітів, щоб згадати: світ складається з півтонів та різних фарб!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У гороскопі Стрільця переважатимуть яскраві сонячні емоції. Завдяки їм, де б Стрілець не знаходився, він здатний блищати! Єдиний «мінус»: через своє емоційне піднесення, йому буде нелегко займатися побутовими справами, а копітка робота може постраждати через нестачу у Стрільця уважності. Зате він чудово почуватиметься там, де життя кипить і б'є ключем! Зірки радять йому обов'язково вибратися туди, де буде море спілкування.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерог матиме шанс зіткнутися зі своїм минулим. Це може бути старий фотоальбом або спогади, що несподівано наринули. Не виключений і такий варіант, що Козеріг зустрінеться з людиною, яку давно не бачив, захоче відновити старий проект, або випливе на світ стара сімейна таємниця. Іншими словами, якісь події сьогоднішнього дня сягають корінням у минуле Козерога, чи то ностальгічні спогади дитинства, чи знахідка запорошеного скелета в шафі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Завдяки своїй комунікабельності, Водолій зуміє порозумітися з ким завгодно! День наділяє його харизмою, вмінням утримувати увагу співрозмовника та заражати своїм ентузіазмом. Завдяки цьому йому чудово вдаватиметься все, що пов'язано з кар'єрою, просуванням, переговорами і спілкуванням. Якщо Водолій хоче донести до начальства та колег свою ідею, шукає підтримки у оточуючих у якомусь проекті, не проти завести корисні знайомства або навіть зізнатися у коханні, кращого часу для цього не знайти.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби можуть бути надто безтурботними з грошима! День наділяє їх життєлюбністю та авантюрною жилкою, через що Риби здатні на непродумані витрати. Їх легковажність може призвести до непотрібних покупок, кидання грошей на вітер (на задоволення та розваги), ризикованих вкладень. Крім того, Риби можуть стати легкою здобиччю шахраїв. Зірки попереджають: щоб гаманець Риб не надто схуд, їм доведеться контролювати кожну гривню. А краще відкласти всі витрати та маніпуляції з фінансами на другий день.