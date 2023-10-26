Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня

У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний сильний дощ вранці йтиме слабше. Удень він може посилитися, але до вечора повинен закінчитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями.
Вранці та вдень місцями туман. Вночі значний дощ. Вдень невеликий дощ.
Вітер вночі південно-східний, 9 - 14 м/с, вдень південно-західний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 12 - 14°.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
З 2023 року цього дня у нашій країні відзначатимуть День української писемності та мови.
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