    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня
26.10.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня

У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний сильний дощ вранці йтиме слабше. Удень він може посилитися, але до вечора повинен закінчитися.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями. 

Вранці та вдень місцями туман. Вночі значний дощ. Вдень невеликий дощ.

Вітер вночі південно-східний, 9 - 14 м/с, вдень південно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 12 - 14°.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Якщо півень увечері несподівано почав кукурікати, то варто чекати на зміну погоди.
  • Горобці купаються в калюжах — до затяжного дощу.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 27 жовтня 25.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 25 жовтня 24.10 Погода Прогноз погоди у Харкові на 24 жовтня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 