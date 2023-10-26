26.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 жовтня

У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Нічний сильний дощ вранці йтиме слабше. Удень він може посилитися, але до вечора повинен закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 жовтня очікується хмарна погода з проясненнями.

Вранці та вдень місцями туман. Вночі значний дощ. Вдень невеликий дощ.

Вітер вночі південно-східний, 9 - 14 м/с, вдень південно-західний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 6 - 8° тепла, вдень 12 - 14°.

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