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25.10.2023  21:41   Дмитро Колонєй

Готуємо ситне овочеве рагу балканської кухні гювеч

Рецепт страви, яку можна подавати як у теплому, так і в холодному вигляді.

Як приготувати овочеве рагу балканської кухні гювеч
 
Як пише РЕДПОСТ, гювеч - різновид овочевого рагу, яке може готуватися з м'ясом, але може бути і пісним.

Овочеве рагу гювеч

Продукти (на 3 порції):

 

  • Баклажан (великий) – 1 шт.
  • Перець болгарський – 1 шт.
  • Помідори – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Томатна паста – 1 ст. л.
  • Олія соняшникова - 60 мл
  • Вода (окріп) - 80 мл
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Сіль за смаком
  • Перець чорний мелений - за смаком

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Цибулю та моркву почистити.
  2. Цибулю нарізати кубиками.
  3. Моркву натерти на великій тертці.
  4. На розігрітій олії обсмажити цибулю і моркву до прозорості цибулі та м'якості моркви.
  5. Великий баклажан або кілька невеликих баклажанів очистити від шкірки (шкірку можна не знімати, якщо впевнені, що баклажани не будуть гірчити). Баклажани нарізати великими кубиками.
  6. З помідорів зняти шкірку.
  7. Нарізати скибочками помідори.
  8. Болгарський перець очистити від насіння та внутрішніх перегородок.
  9. Нарізати смужками перець.
  10. У сковороду до цибулі з морквою перекласти баклажани, помідори та перець.
  11. Обсмажувати все разом на середньому вогні, помішуючи протягом 7-8 хвилин.
  12. Потім додати сіль, чорний мелений перець, цукор, томатну пасту, подрібнений часник.
  13. Влити трохи окропу, перемішати, накрити кришкою.
  14. Гасити овочеве рагу з баклажанами і солодким перцем на найменшому вогні, який тільки можна зробити, близько 30 хвилин.
  15. Гювеч із овочів готовий.
  16. Овочеве рагу з баклажанами подавати до столу гарячим, теплим або повністю остиглим, як овочеву закуску або гарнір.
Смачного!
 
 
 
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Тэги:  рецепт, рагу овочі, баклажани, перець, цибуля, морква, цукор, олія, часник, сіль
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