25.10.2023 21:41 Дмитро Колонєй
Готуємо ситне овочеве рагу балканської кухні гювеч
Рецепт страви, яку можна подавати як у теплому, так і в холодному вигляді.
Як пише РЕДПОСТ
, гювеч - різновид овочевого рагу, яке може готуватися з м'ясом, але може бути і пісним.
Овочеве рагу гювеч
Продукти (на 3 порції):
-
Баклажан (великий) – 1 шт.
-
Перець болгарський – 1 шт.
-
Помідори – 2 шт.
-
Морква – 1 шт.
-
Цибуля ріпчаста - 1 шт.
-
Часник - 1-2 зубчики
-
Томатна паста – 1 ст. л.
-
Олія соняшникова - 60 мл
-
Вода (окріп) - 80 мл
-
Цукор – 1 ч. л.
-
Сіль за смаком
-
Перець чорний мелений - за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Цибулю та моркву почистити.
-
Цибулю нарізати кубиками.
-
Моркву натерти на великій тертці.
-
На розігрітій олії обсмажити цибулю і моркву до прозорості цибулі та м'якості моркви.
-
Великий баклажан або кілька невеликих баклажанів очистити від шкірки (шкірку можна не знімати, якщо впевнені, що баклажани не будуть гірчити). Баклажани нарізати великими кубиками.
-
З помідорів зняти шкірку.
-
Нарізати скибочками помідори.
-
Болгарський перець очистити від насіння та внутрішніх перегородок.
-
Нарізати смужками перець.
-
У сковороду до цибулі з морквою перекласти баклажани, помідори та перець.
-
Обсмажувати все разом на середньому вогні, помішуючи протягом 7-8 хвилин.
-
Потім додати сіль, чорний мелений перець, цукор, томатну пасту, подрібнений часник.
-
Влити трохи окропу, перемішати, накрити кришкою.
-
Гасити овочеве рагу з баклажанами і солодким перцем на найменшому вогні, який тільки можна зробити, близько 30 хвилин.
-
Гювеч із овочів готовий.
-
Овочеве рагу з баклажанами подавати до столу гарячим, теплим або повністю остиглим, як овочеву закуску або гарнір.
Смачного!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0