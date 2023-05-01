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01.05.2023  22:00   Дмитро Колонєй

Готуємо ніжну піцу з кабачків

Цікавий рецепт популярної страви.

Як приготувати піцу з кабачків
 
Як пише РЕДПОСТ, цей нетривіальний рецепт овочевої піци може сподобатися багатьом. До того ж він готується практично з того, що є під рукою. 
 

Піца з кабачків

Продукти:

 

  • кабачок – 600 г;
  • помідори – 200 г;
  • борошно - 100 г;
  • яйця – 2 шт.;
  • сир – 100 г;
  • сіль за смаком;
  • перець за смаком;
  • італійські трави (або будь-які інші) до смаку;
  • вершкове масло для змащування форми.

Покроковий рецепт приготування

Як приготувати піцу з кабачків
 
  1. Кабачок добре промити, очистити;
  2. Натерти на великій тертці, перемішати та посолити4
  3. Дати постояти 5 хвилин, щоб виділився сік;
  4. Масу віджати від рідини;
  5. Додати до кабачка яйця, спеції, трави та борошно;
  6. Ретельно перемішати кабачкове тісто;
  7. Форму змастити олією;
  8. Викласти у форму тісто;
  9. Нарізати помідори;
  10. Викласти помідори поверх тіста;
  11. Основу випікати в духовці за температури 180 градусів 40–45 хвилин;
  12. Тим часом натерти сир;
  13. Готову основу вийняти з|із| духовки, посипаємо сиром;
  14. Поставити до духовки ще на 10 хвилин.
Смачного!
 
 
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Тэги:  рецепт, піца, кабачки, овочі, помідори
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