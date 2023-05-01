01.05.2023 22:00 Дмитро Колонєй
Готуємо ніжну піцу з кабачків
Цікавий рецепт популярної страви.
Як пише РЕДПОСТ
, цей нетривіальний рецепт овочевої піци може сподобатися багатьом. До того ж він готується практично з того, що є під рукою.
Піца з кабачків
Продукти:
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кабачок – 600 г;
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помідори – 200 г;
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борошно - 100 г;
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яйця – 2 шт.;
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сир – 100 г;
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сіль за смаком;
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перець за смаком;
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італійські трави (або будь-які інші) до смаку;
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вершкове масло для змащування форми.
Покроковий рецепт приготування
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Кабачок добре промити, очистити;
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Натерти на великій тертці, перемішати та посолити4
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Дати постояти 5 хвилин, щоб виділився сік;
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Масу віджати від рідини;
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Додати до кабачка яйця, спеції, трави та борошно;
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Ретельно перемішати кабачкове тісто;
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Форму змастити олією;
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Викласти у форму тісто;
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Нарізати помідори;
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Викласти помідори поверх тіста;
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Основу випікати в духовці за температури 180 градусів 40–45 хвилин;
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Тим часом натерти сир;
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Готову основу вийняти з|із| духовки, посипаємо сиром;
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Поставити до духовки ще на 10 хвилин.
Смачного!
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