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02.05.2023  06:00   Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 2 травня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+9°C (відчувається як +7°C). Вітер північний, 3.4 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер північний, 3.5 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+9°C (відчувається як +14°C). Вітер північний, 2,6 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 

Народні прикмети

У минулі часи був звичай розстилати на землі полотна, класти пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час зацвітає бузина, жовта акація, польовий клен, осина.
 

Тэги:  погода, харків
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