02.05.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Прогноз погоди у Харкові на 2 травня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +4°...+9°C (відчувається як +7°C). Вітер північний, 3.4 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Вдень ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +13°...+14°C (відчувається як +14°C). Вітер північний, 3.5 м/с. Вологість повітря 44%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+9°C (відчувається як +14°C). Вітер північний, 2,6 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.

Народні прикмети

У минулі часи був звичай розстилати на землі полотна, класти пироги. Таким чином наші пращури пригощали весну, щоб вона дала хороший врожай. У цей час зацвітає бузина, жовта акація, польовий клен, осина.



