01.05.2023 21:46 Дмитро Колонєй

Травмованого комунальника врятували у Харкові (фото)

Рятувальники допомогли дістати постраждалу людину з траншеї у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмям на ГУ ДСНС, 1 травня 2023 року о 16:14 харківським рятувальникам стало відоио про необхідність надання допомогти працівнику комунальної служби. Він травмувався під час проведення земляних робіт на перехресті вулиць Отакара Яроша та Єсеніна.

На місці події рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини в траншеї, глибиною біля 4-х м. знаходиться чоловік, 1986 року народження, котрий в результаті зсуву ґрунту отримав перелам ноги. Щоб дістати постраждалого, рятувальники задіяли спеціальні тверді ноші, рятувальну мотузку та 2 пожежні драбини в якості платформи для транспортування. В рятувальній операції були задіяні 14 рятувальників та 2 одиниці техніки. Після того, як постраждалого вдалось витягти на поверхню, його було доставлено у карету швидкої допомоги та госпіталізовано.



