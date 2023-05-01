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01.05.2023  21:46   Дмитро Колонєй

Травмованого комунальника врятували у Харкові (фото)

Рятувальники допомогли дістати постраждалу людину з траншеї у Харкові.

Зламав ногу у глибокій траншеї та був врятований комунальник у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмям на ГУ ДСНС, 1 травня 2023 року о 16:14 харківським рятувальникам стало відоио про необхідність надання допомогти працівнику комунальної служби. Він травмувався під час проведення земляних робіт на перехресті вулиць Отакара Яроша та Єсеніна.
 
Зламав ногу у глибокій траншеї та був врятований комунальник у Харкові
 
На місці події рятувальники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини в траншеї, глибиною біля 4-х м. знаходиться чоловік, 1986 року народження, котрий в результаті зсуву ґрунту отримав перелам ноги. Щоб дістати постраждалого, рятувальники задіяли спеціальні тверді ноші, рятувальну мотузку та 2 пожежні драбини в якості платформи для транспортування. В рятувальній операції були задіяні 14 рятувальників та 2 одиниці техніки. Після того, як постраждалого вдалось витягти на поверхню, його було доставлено у карету швидкої допомоги та госпіталізовано.
 
Зламав ногу у глибокій траншеї та був врятований комунальник у Харкові
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині врятували чоловіка, якого засипало землею.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  врятування, допомога, харків, рятувальник
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