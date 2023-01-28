28.01.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Спагетті з кабачків, тушковані з помідорами
Нетривіальна та ефектна страва з популярних овочів.
Як пише РЕДПОСТ
, не тільки влітку, але і взимку є багато можливостей поексперементувати овочевими стравами.
Спагетті з кабачків, тушковані з помідорами
Продукти:
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½ столової ложки оливкової олії;
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3 зубчики часнику;
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350 г невеликих помідорів;
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щіпка паприки;
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сіль за смаком;
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мелений чорний перець - за смаком;
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1 великий кабачок;
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кілька листя базиліка.
Покрковий реуепт приготування
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Подрібніть часник
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Поріжте навпіл або на четвертинки помідори
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Поставте сковороду на сильний вогонь та розігрійте олію.
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Викладіть подрібнений часник і обсмажуйте 30 секунд.
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Додайте порізані помідори, паприку, сіль і перець.
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Тушкуйте під кришкою на повільному вогні приблизно 15 хвилин, поки помідори не пом'якшаться.
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Наріжте кабачок спіраллю або довгими тонкими смужками. Якщо овоч молодий, чистити його не потрібно.
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Викладіть у сковороду кабачок та рубаний базилік.
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Приправте блюдо сіллю і готуйте на середньому вогні 2-4 хвилини, періодично струшуючи сковороду.
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