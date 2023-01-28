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28.01.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Спагетті з кабачків, тушковані з помідорами

Нетривіальна та ефектна страва з популярних овочів.

Як приготувати спагетті з кабачків, тушковані з помідорами
 
Як пише РЕДПОСТ, не тільки влітку, але і взимку є багато можливостей поексперементувати овочевими стравами. 
 

Спагетті з кабачків, тушковані з помідорами

 

Продукти:

  • ½ столової ложки оливкової олії;
  • 3 зубчики часнику;
  • 350 г невеликих помідорів;
  • щіпка паприки;
  • сіль за смаком;
  • мелений чорний перець - за смаком;
  • 1 великий кабачок;
  • кілька листя базиліка.
 

Покрковий реуепт приготування 

 
  1. Подрібніть часник
  2. Поріжте навпіл або на четвертинки помідори
  3. Поставте сковороду на сильний вогонь та розігрійте олію.
  4. Викладіть подрібнений часник і обсмажуйте 30 секунд.
  5. Додайте порізані помідори, паприку, сіль і перець.
  6. Тушкуйте під кришкою на повільному вогні приблизно 15 хвилин, поки помідори не пом'якшаться.
  7. Наріжте кабачок спіраллю або довгими тонкими смужками. Якщо овоч молодий, чистити його не потрібно.
  8. Викладіть у сковороду кабачок та рубаний базилік.
  9. Приправте блюдо сіллю і готуйте на середньому вогні 2-4 хвилини, періодично струшуючи сковороду.
 

 


Тэги:  рецепт, салат, кабачки, помідори
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