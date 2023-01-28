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28.01.2023  20:41   Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники нагадали, як безпечно користуватися генераторами

Поради харківських фахівців, які можуть запобігти трагічним наслідкам.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, мешканцям Харкова слід не забувати, як безпечно користуватися генераторами.
 
Правила безпечного користування генератором
  1. Купуйте лише сертифіковані прилади в ліцензованих точках продажу.
  2. Перевірте потужність, технічні характеристики та специфікацію вашої моделі генератора.
  3. Перед підключенням одягніть сухий захисний одяг (гумові рукавички, взуття на гумовій підошві, захисні окуляри).
  4. Перевірте, чи не пошкоджені електричні кабелі, подовжувачі та електроприлади, які плануєте підключати до генератора.
  5. Використовуйте генератор лише на вулиці на відстані не менш ніж 6 м від будівель.
  6. Встановлюйте його на рівному надійному майданчику, бажано — під навісом.
  7. Бережіть генератор від вологи, дощу та снігу.
  8. Пальне та мастило зберігайте окремо від житлової зони в спеціальних каністрах.
  9. Дайте генератору охолонути перед наступною заправкою.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  генератор, поради, харьков
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