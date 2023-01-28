28.01.2023 20:41 Дмитро Колонєй
Харківські рятувальники нагадали, як безпечно користуватися генераторами
Поради харківських фахівців, які можуть запобігти трагічним наслідкам.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, мешканцям Харкова слід не забувати, як безпечно користуватися генераторами.
Правила безпечного користування генератором
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Купуйте лише сертифіковані прилади в ліцензованих точках продажу.
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Перевірте потужність, технічні характеристики та специфікацію вашої моделі генератора.
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Перед підключенням одягніть сухий захисний одяг (гумові рукавички, взуття на гумовій підошві, захисні окуляри).
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Перевірте, чи не пошкоджені електричні кабелі, подовжувачі та електроприлади, які плануєте підключати до генератора.
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Використовуйте генератор лише на вулиці на відстані не менш ніж 6 м від будівель.
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Встановлюйте його на рівному надійному майданчику, бажано — під навісом.
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Бережіть генератор від вологи, дощу та снігу.
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Пальне та мастило зберігайте окремо від житлової зони в спеціальних каністрах.
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Дайте генератору охолонути перед наступною заправкою.
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