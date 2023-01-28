    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти на Харківщині ледве виживають, пиячать та проклинають, що поїхали на війну (відео)
28.01.2023  20:07   Дмитро Колонєй

Окупанти на Харківщині ледве виживають, пиячать та проклинають, що поїхали на війну (відео)

Про це свідчить перехоплення розмови загарбника з Харківщини воєнною розвідкою Украіни.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії з 27-ї мотострілецької бригади РФ розповідає про втрати серед особового складу і панічні настрої новоприбулих бійців:
 
  • привезли 30 солдат, з них живих лишилося 10;
  • «я *бать насмотрелся, п*здец, я тебе говорю…я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах*й»;
  • за весь час, поки знаходяться на позиціях, обстріли щодня: «Мы пока стоим на месте, бл*дь, просто на месте»;
  • «когда лагерь расп*дарасили, я за день, бл* — за один раз — мог три раза умереть»;
  • живуть у лісі в землянках з натягнутими тентами;
  •  мобілізовані поки сиділи на навчаннях в рф за 2 місяці поспивалися: «Все деньги про*бали, бл*...ладно, сейчас сюда приедут, они ох*еют»;
  •  мобілізованих спершу відправлять до бєлгорода, потім — на позиції;
  • «к нам мобилизованные приехали, они в *хуе просто»;
  • «короче, приеду, у меня будет звание уже и, короче, 2 судимости все снимут»;
  • «денег них*я, ни копейки, нет».
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 