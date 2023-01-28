28.01.2023 20:07 Дмитро Колонєй
Окупанти на Харківщині ледве виживають, пиячать та проклинають, що поїхали на війну (відео)
Про це свідчить перехоплення розмови загарбника з Харківщини воєнною розвідкою Украіни.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії з 27-ї мотострілецької бригади РФ розповідає про втрати серед особового складу і панічні настрої новоприбулих бійців:
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привезли 30 солдат, з них живих лишилося 10;
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«я *бать насмотрелся, п*здец, я тебе говорю…я вообще, я проклял, что сюда поехал, нах*й»;
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за весь час, поки знаходяться на позиціях, обстріли щодня: «Мы пока стоим на месте, бл*дь, просто на месте»;
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«когда лагерь расп*дарасили, я за день, бл* — за один раз — мог три раза умереть»;
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живуть у лісі в землянках з натягнутими тентами;
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мобілізовані поки сиділи на навчаннях в рф за 2 місяці поспивалися: «Все деньги про*бали, бл*...ладно, сейчас сюда приедут, они ох*еют»;
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мобілізованих спершу відправлять до бєлгорода, потім — на позиції;
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«к нам мобилизованные приехали, они в *хуе просто»;
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«короче, приеду, у меня будет звание уже и, короче, 2 судимости все снимут»;
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«денег них*я, ни копейки, нет».
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