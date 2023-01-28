28.01.2023 19:33 Євген Клочко

"Нічийна земля". Прем'єр Угорщини порівняв Україну з Афганістаном

Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Києві Іштвана Ійдьярто для відвертого діалогу після коментарів прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомив у Facebook Олег Ніколенко, офіційний представник Міністерства закордонних справ України, передає РЕДПОСТ

За його словами, Будапешт свідомо руйнує угорсько-українські відносини і серйозно підриває можливість подальшого діалогу між двома сусідніми країнами".

26 січня Віктор Орбан у звичній своїй манері висловився про вторгнення Росії в Україну на зустрічі з журналістами, повідомляє журналіст видання The American Conservative . Прем'єр Угорщини заявив, що президент Росії Володимир Путін не може дозволити собі програти війну, оскільки він бере участь у президентських виборах 2024 року.

Орбан вважає, що Росія також не може дозволити НАТО мати свою присутність в Україні, і що мета Путіна - перетворити країну на "некеровану руїну", щоб Захід не міг собі її уявити в якості "призу". "Зараз це Афганістан; нічийна земля", - цитує Орбана The American Conservative.

Варто нагадати, що Угорщина - одна з небагатьох країн ЄС, яка не бере участі у постачаннях зброї в Україну. Угорщина неодноразово пропонувала вилучити деяких росіян із санкційного списку Є. Наприкінці 2022 року Угорщина погодилася на пропозицію ЄС, хоча й заблокувала приблизно на місяць програму європейської допомоги Україні на суму 18 мільярдів євро.



