29.04.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Рецепт салату з копченою фореллю та картопляними чіпсами

Страва виходить легкою завдяки салату та пікантним малосольним огіркам та кропу, передає РЕДПОСТ .

Для приготування салату знадобляться такі інгредієнти:

2 свіжих огірки;

1/4 склянки білого винного оцту;

дрібка дрібної солі;

дрібка цукрового піску;

100 г листя салату або пекінської капусти;

170 г копченої форелі;

1 невеликий пучок свіжого кропу;

1 столова ложка гострої коричневої гірчиці;

1 чайна ложка меду;

2 столові ложки оливкової олії;

30 г картопляних чіпсів.

Крок 1

У банку з кришкою, що щільно закривається, змішайте шматочки огірка, оцет, сіль і цукор. Щільно закрутіть кришку та енергійно струшуйте банку протягом від 30 секунд до 1 хвилини. Це дозволить огіркам випустити частину рідини та наситити їх оцтом.

Крок 2

На тарілці розкладіть листя салат або порізану пекінську капусту. Зніміть шкіру з форелі та руками розділіть рибу на шматки, потім рівномірно розподіліть форель поверх зелені.

Крок 3

Зірвіть маленькі гілочки кропу з великих стебел. Частину кропу залиште для прикрашання, іншу частину наріжте та додайте в невелику тарілку. Злийте рідину з огірків у тарілку. Використовуючи вилку, додайте гірчицю та мед, потім влийте оливкову олію, помішуючи. Спробуйте та відрегулюйте пропорції кислоти та олії на свій смак.

Крок 4

Додайте огірки, рівномірно розподілені, до зелені та форелі та збризкайте салат заправкою. Перед подачею посипте картопляними чіпсами і прикрасьте гілочками кропу, що залишилися.



