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29.04.2023  21:45   Віталій Хінєвіч

Рецепт салату з копченою фореллю та картопляними чіпсами

Страва виходить легкою завдяки салату та пікантним малосольним огіркам та кропу, передає РЕДПОСТ .

рецепт
 
Для приготування салату знадобляться такі інгредієнти:
  • 2 свіжих огірки;
  • 1/4 склянки білого винного оцту;
  • дрібка дрібної солі;
  • дрібка цукрового піску;
  • 100 г листя салату або пекінської капусти;
  • 170 г копченої форелі;
  • 1 невеликий пучок свіжого кропу;
  • 1 столова ложка гострої коричневої гірчиці;
  • 1 чайна ложка меду;
  • 2 столові ложки оливкової олії;
  • 30 г картопляних чіпсів.
 

Крок 1

У банку з кришкою, що щільно закривається, змішайте шматочки огірка, оцет, сіль і цукор. Щільно закрутіть кришку та енергійно струшуйте банку протягом від 30 секунд до 1 хвилини. Це дозволить огіркам випустити частину рідини та наситити їх оцтом.

Крок 2

На тарілці розкладіть листя салат або порізану пекінську капусту. Зніміть шкіру з форелі та руками розділіть рибу на шматки, потім рівномірно розподіліть форель поверх зелені.

Крок 3

Зірвіть маленькі гілочки кропу з великих стебел. Частину кропу залиште для прикрашання, іншу частину наріжте та додайте в невелику тарілку. Злийте рідину з огірків у тарілку. Використовуючи вилку, додайте гірчицю та мед, потім влийте оливкову олію, помішуючи. Спробуйте та відрегулюйте пропорції кислоти та олії на свій смак.

Крок 4

Додайте огірки, рівномірно розподілені, до зелені та форелі та збризкайте салат заправкою. Перед подачею посипте картопляними чіпсами і прикрасьте гілочками кропу, що залишилися.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як приготувати пісні чебуреки з кальмарами.
 

Тэги:  кулінарія, рецепт
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