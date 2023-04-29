29.04.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Рецепт салату з копченою фореллю та картопляними чіпсами
Страва виходить легкою завдяки салату та пікантним малосольним огіркам та кропу, передає РЕДПОСТ .
Для приготування салату знадобляться такі інгредієнти:
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2 свіжих огірки;
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1/4 склянки білого винного оцту;
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дрібка дрібної солі;
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дрібка цукрового піску;
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100 г листя салату або пекінської капусти;
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170 г копченої форелі;
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1 невеликий пучок свіжого кропу;
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1 столова ложка гострої коричневої гірчиці;
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1 чайна ложка меду;
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2 столові ложки оливкової олії;
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30 г картопляних чіпсів.
Крок 1
У банку з кришкою, що щільно закривається, змішайте шматочки огірка, оцет, сіль і цукор. Щільно закрутіть кришку та енергійно струшуйте банку протягом від 30 секунд до 1 хвилини. Це дозволить огіркам випустити частину рідини та наситити їх оцтом.
Крок 2
На тарілці розкладіть листя салат або порізану пекінську капусту. Зніміть шкіру з форелі та руками розділіть рибу на шматки, потім рівномірно розподіліть форель поверх зелені.
Крок 3
Зірвіть маленькі гілочки кропу з великих стебел. Частину кропу залиште для прикрашання, іншу частину наріжте та додайте в невелику тарілку. Злийте рідину з огірків у тарілку. Використовуючи вилку, додайте гірчицю та мед, потім влийте оливкову олію, помішуючи. Спробуйте та відрегулюйте пропорції кислоти та олії на свій смак.
Крок 4
Додайте огірки, рівномірно розподілені, до зелені та форелі та збризкайте салат заправкою. Перед подачею посипте картопляними чіпсами і прикрасьте гілочками кропу, що залишилися.
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