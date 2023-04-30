30.04.2023 03:30 Рита Парфенова

30 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Свято захисників кордону було перенесено на 30 квітня указом Президента України з нагоди 100-річчя створення прикордонного відомства.

Звичайний для всіх День прикордонника, який раніше відзначався 28 травня, походив від Дня прикордонних військ КДБ колишнього СРСР. Але ця історія – не наша, саме тому було ухвалено рішення про встановлення нової дати професійного свята українських прикордонників.



Українська прикордонна служба зародилася наприкінці квітня 1918 року.



Саме тоді слов'янська група окремої запорізької дивізії армії УНР під командуванням полковника Володимира Сікевича, звільнивши велику частину Донбасу, вийшла на міжнародно визнаний кордон із Росією та тодішнім Доном.



Саме полковник Сикевич встановив на кордоні земель українських та війська Донського «сторожу, дві пушки та під їх салют розгорнувши наш прапор».



«Тут, фактично так би мовити навпомацки, відчув як відділяються землі України від чужих земель. Згодом козаки принесли два високі столби, вималювали їх жовто-блакитною фарбою, яку знайшли на станції, на кожному зі стовпів намалювали тризуб, а під ним написали «Українська Народна Республіка». Священик відслужив молебень, окропивши святою водою прапори, і коли козаки вгору столби підняли та закопали в землю – музика заграла, загравши наш гімн – гімн України. Гарматі дали салют, а козаки крикнули могутнє «Слава!», – розповідав про ті події полковник Сікевич.

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Щорічно в останню неділю квітня за рішенням Всесвітньої федерації поріднених міст (СФПН), створеної в 1957 році, відзначається Всесвітній день поріднених міст. Всесвітня федерація поріднених міст (ВФПГ) – міжнародна неурядова організація, що має на меті зміцнення дружніх зв'язків між містами різних держав. Об'єднує понад 3 500 міст більш ніж 160 країн.



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У 2012 році світ вперше відзначив Міжнародний день джазу – музики, яка «сприяє миру, єдності, діалогу та розширенню контактів між людьми».



Джаз виник наприкінці 19 – початку 20 століття у США як синтез африканської та європейської культур і досі залишається унікальною формою музичного мистецтва, що об'єднує раси та національності та стирає кордони між людьми та державами.



Перший день джазу ознаменувався святковою програмою, яка включала живі виступи музикантів, майстер-класи та круглі столи за участю людей, які зробили великий внесок у розвиток цього мистецтва. У наступні роки такі заходи стають традиційними.



До речі, вперше слово «джаз» було згадано у пресі 2 квітня 1912 року. А 8 березня 1929 року в Ленінграді відбулася прем'єра вистави «Теаджаз» — перша постановка джаз-оркестру Л.Утьосова.



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У ніч з 30 квітня на 1 травня відзначається Вальпургієва ніч – найбільш значне з язичницьких свят, присвячене родючості.



Більшість людей, почувши про Вальпургієву ніч, думають про шабаші, відьми, танці голяка під місяцем, бенкети і можливо навіть сідлають мітли.



Однак не все так просто. Вальпургієва ніч являє собою те ж саме, що і Бельтей, або Травневий Переддень, і відзначається вночі 30 квітня в ознаменування весни, що розквітає.



Назва Вальпургієвої ночі пов'язана з ім'ям святої Вальпурги, Уімбурнської черниці, яка приїхала з Англії до Німеччини в 748 році з метою заснування монастиря. Вона померла 25 лютого 777 року у Хайденхаймі. Вона мала надзвичайну популярність, і її дуже скоро почали почитати як святу. У римському списку святих її день – 1 травня.



У середні віки існувало повір'я, що Вальпургієва ніч є вночі бенкету відьом у всій Німеччині та Скандинавії. Відьми сідали верхи на мітли і зліталися на гірські вершини, де проводили час у диких бенкетах і танцях. Відкривалися кордони між світами, тому за старих часів увечері 30 квітня всюди в Європі горіли багаття. Лякалися і хижаки, які могли розорити череду (адже з травня починався пастуший сезон), і нечисть.



Зараз у ніч із 30 квітня на 1 травня відзначають Вальпургієву ніч по всій Центральній та Північній Європі – це свято зустрічі весни, коли запалюються величезні багаття, щоб відвадити відьом, що злітаються цієї ночі на шабаш. Програма свята не змінюється вже понад 100 років: старовинні ігри, на зразок наших пальників, виступи студентських хорів та традиційні багаття напередодні Вальпургієвої ночі. Отак канонізована свята стала втіленням темряви.

Також цього дня

У 311 році Галерій, повне ім'я якого Гай Галерій Валерій Максиміан, з 305 року є повновладним правителем Східної частини Римської імперії, підписав едикт, який вперше дозволив населенню відкрито сповідувати християнство і сприяти поширенню цього віровчення.



1722 - в газеті New England Courant вперше згадується гра більярд.



1777 – народився Карл Фрідріх Гаусс (пом. 1855), видатний німецький математик, астроном і фізик, який вважається одним із найвидатніших математиків усіх часів.



1789 – відбулася церемонія інавгурації першого Президента США. Ним став головнокомандувач американської континентальної армії Джордж Вашингтон. Мова Вашингтона складалася лише зі 135 слів. Текст присяги Вашингтон завершив словами «так допоможи мені Бог».



1803 – США купили у Франції Луїзіану. Нинішній штат був куплений за ціною 4 центи за акр – удвічі дорожчий за Аляску.



1883 – народився Ярослав Гашек, чеський письменник-сатирик, тато бравого солдата Швейка.



1900 – Гаваї стали територією США.



1952 - на телебаченні була показана перша реклама іграшки. Це був пластмасовий Містер Картопляна Голова, до якого додавались додаткові аксесуари.



1954 – у Києві відкрито пам'ятник Щорсу. За однією з версій, скульптору позував Леонід Кравчук, який пізніше став президентом України.



1956 – народився Ларс фон Трієр, датський режисер («Догвілль», «Розсікаючи хвилі», «Танцююча у темряві») та сценарист.



1982 – народилася Кірстен Данст, американська актриса («Інтерв'ю з вампіром», «Вімблдон», «Людина-павук»).



1992 – у Женеві було оголошено, що технологія Всесвітньої павутини, розроблена співробітником Європейської лабораторії фізики елементарних частинок англійцем Тіом Бернерсом-Лі, буде безкоштовною для всіх. Ось тут Інтернет і попрямував вперед семимильними кроками.



30 квітня 2008 р. Указом Президента було оголошено в Україні Днем національної жалоби на згадку про загиблих у катастрофі вертольота Мі-8 над Чорним морем та корабля «Нафтогаз-67» у Південно-Китайському морі.



2018 – АТО на сході України було змінене на Операцію Об'єднаних сил.

Іменини відзначають:

Адріан, Олександр, Зосима, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.



