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29.04.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 96%. Температура повітря +7°...+9°C (відчувається як +6°C). Вітер північно-східний, 7 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 73%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +10°C). Вітер північно-східний, 4 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 49%. Температура повітря +11°...+10°C (відчувається як +10°C). Вітер західний, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо вранці пішов дощ, то день буде ясним.
Багато сережок на вільсі - до хорошого врожаю вівса.
Бджоли літають великими зграями - меду буде мало, а якщо літають поодинці - хороший урожай меду буде.
Якщо біля вишні літають бджоли, то буде багато ягід.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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