30.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 30 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День схилятиме до нестандартних рішень, а це означає, що ваші шанси на вирішення будь-яких питань будуть дуже високі, особливо, якщо спрямувати свою енергію в потрібне русло.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен ризикує з головою потонути у рутині! Прямо на порожньому місці можуть постійно виникати питання, що вимагають вирішення, і якщо Овен не вирветься із замкнутого кола, то присвятить плинній день весь день. Зірки попереджають Овна про те, що такий спосіб дій йому не є вигідним. Намагатися зробити все одразу – значить не зробити нічого. Сліпо йдучи на поводу у побутових дрібниць, Овен тільки марно згаяє час і сили.

Телець (21 квітня – 21 травня)

День для Тельця обіцяє бути дуже вдалим: він легко знаходитиме спільну мову з оточуючими, і йому варто скористатися цим у своїх інтересах! Можливо, Телець давно хотів поговорити з кимось до душі чи запропонувати якусь ідею – якщо так, то найкращого моменту для того, щоб це зробити, не знайти. Це справедливо і щодо тих Тельців, які не могли наважитися відкрити свої почуття коханій людині. Потрібні слова, сказані у потрібний час, здатні змінити його життя.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків чекає день, коли їм слід бути обережними у всьому, за що б вони не взялися: не виключені накладки у справах. Навіть у найпростіших, як «двічі два» питаннях, можуть утворитися несподівані пробуксування, а відповіддю у Близнюків може виявитися і «сім», і навіть «корінь із десяти». Іншими словами, Близнюки можуть легко заблукати в трьох соснах, а тому самим правильним рішенням буде взагалі відсторонитися від вирішення важливих завдань. Або хоча б довірити комусь контроль за їх виконанням.

Рак (22 червня – 23 липня)

Енергія у Рака битиме не те що ключем – фонтаном! Завдяки цьому він має шанс переробити багато різних справ. Єдина риса, яка може йому перешкодити, – це нетерпіння і зайва квапливість. Саме через них Рак може більшу частину з того, за що взявся, кинути на півдорозі, а решту – доробити абияк. Щоб згодом йому не довелося виправляти недоробки, зірки радять Раку братися лише за те, що справді важливо. А решту із чистою совістю залишити на потім.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Зірки обіцяють, що справи у Лева впевнено підуть угору! Насамперед це стосується таких сфер, як бізнес, гроші, робота, навчання, а також великих домашніх проектів, на кшталт ремонту чи купівлі дачі – у всіх цих областях на нього чекає успіх. Крім того, день буквально створено для того, щоб Лев заводив корисні знайомства. Цілком можливо, що сьогоднішні контакти в майбутньому піднімуть його кар'єрними сходами або дозволять збільшити капітал.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва здатна багато на що! Зірки дадуть їй ясно відчути, що її щастя – у власних руках! «Хочеш бути щасливим та успішним? Будь ним!» – ця формула має стати для неї дороговказом. День наділяє Діву такими якостями, як сила волі, організованість та цілеспрямованість. Вона здатна тримати ситуацію під контролем, впевнено просуваючись уперед. Тож якщо у Діви є амбітний, націлений у майбутнє план, – саме час розпочати діяти!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

День Терезів буде наповнений флюїдами творчості! Навіть якщо вони далекі від богемних кіл, у будь-якій справі, навіть самій прозовій, їм супроводжуватиме творча іскра. Навчання та наукова праця, винахідництво, реклама, маркетинг - практично в будь-якій області Терези здатні проявити себе, привнісши свіжий струмінь креативу. Зірки радять їм поекспериментувати з усім, із чим тільки можна. У тому числі зі своїм іміджем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде налаштований мрійливо - навіть якщо обставини терміново вимагатимуть спуститися з небес на землю, зробити це йому буде нелегко. День наділяє його яскравими фантазіями, які з успіхом затьмарюватимуть для Скорпіона реальність або як мінімум на рівних сперечатися з нею. У тій чи іншій мірі це стосується всіх Скорпіонів, але особливо тих, хто закоханий чи перебуває у пошуках коханої людини. Вночі Скорпіон здатний бачити фантастичні сни, а вдень - мріяти наяву, віддаючи перевагу яскравим мріям сірої буденної реальності.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

У життя Стрільця може увійти щось нове та цікаве. Це може бути новий етап, нові люди, нові захоплення, нові почуття, нові місця. Зірки радять Стрільцю не чинити опір тому, що відбувається і не відмовлятися від пропозицій, що надходять під надуманими приводами, на кшталт: «Я на вулицях не знайомлюся» або: «Ввечері краще вдома сиджу». Подолавши свою інертність, Стрілець не пошкодує: що може бути краще за різноманітність і нові перспективи?

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогу буде нелегко зосередитися на повсякденних справах – адже довкола стільки всього цікавого! Через свій безвідповідальний настрій, у будь-якій роботі, яка вимагатиме від Козерога уважності та терпіння, він здатний робити помилку за помилкою. Якщо ж на Козерога стане хтось тиснути, вимагаючи від нього виконання зобов'язань, Козеріг взагалі здатний збунтуватися, кинувши всі справи! Ось чому зірки радять Козерогу займатися лише тим, що йому самому цікаво, – інші проекти у нього однаково приречені на провал.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій буде впевнений у своїх діях і схильний до останнього стояти на своєму. Завдяки такому бойовому настрою, він здатний багато чого досягти, проте зірки радять йому звернути увагу на відносини з оточуючими: вони далекі від ідеалу. Щоб діловитий Водолій випадково когось не образив і не зачепив (а таке цілком імовірно), йому варто діяти за формулою: «Перш ніж сказати щось інше, скажи це собі». Це допоможе уникнути конфліктів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У серці Риб горітиме творчий вогонь, відбиваючись на всьому, що вони роблять. Зірки наділяють їх натхненням і творчою жилкою, причому ці якості Риби здатні застосувати навіть у рутинних і нудних справах. Що ж казати про представників творчих професій, чий потенціал не знає меж! Все, з чим Риби стикаються, вони здатні забарвлювати у яскраві кольори. Єдине, зірки радять Рибам тримати свої могутні емоції під контролем, інакше внутрішній вогонь здатний перетворитися на пожежу, виплескуючи на сварки з оточуючими.



