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30.04.2023  09:47   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 30 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 29 по 30 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 квітня.

Протягом доби з 29 по 30 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж;
7 – для надання допомоги населенню;
1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 123 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у с. Вірнопілля, Ізюмського району, чоловік, 1993 року народження, отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
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