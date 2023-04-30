Харківщина на ранок 30 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 29 по 30 квітня 2023 року пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 квітня.
Протягом доби з 29 по 30 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 17 оперативних виїздів, з яких:
9 – на ліквідацію пожеж;
7 – для надання допомоги населенню;
1 – інший виїзд.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 123 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у с. Вірнопілля, Ізюмського району, чоловік, 1993 року народження, отримав тілесні ушкодження внаслідок підриву на невідомому вибуховому предметі.
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