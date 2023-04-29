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29.04.2023  17:30   Віталій Хінєвіч

На Харківщині чоловік підірвався на вибуховому пристрої: у поліції розповіли подробиці

В Ізюмському районі на вибуховому пристрої підірвався 30-річний чоловік.

міна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
29 квітня до Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення щодо травмування чоловіка. 
 
30-річний мешканець села Вірнопілля Ізюмського району на власному подвір’ї підірвався на невстановленому вибуховому пристрої. 
 
Постраждалого доставлено до місцевої лікарні. Йому надається медична допомога.
 
Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події, вилучили речові докази та задокументували злочин проти мирного населення. 
 
Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Чугуївському районі продали алкоголь неповнолітній.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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