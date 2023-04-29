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29.04.2023  16:40   Віталій Хінєвіч

Скільки шлюбів зареєстрували у Харкові протягом місяця

Відділи державної реєстрації актів цивільного стану попри все не зупиняють своєї роботи.

шлюб
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
 
Повідомляється, що у Харкові протягом квітня, спеціалісти відділів державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції зареєстрували понад 400 шлюбів.
 
Також раніше зазначалося, що найчастіше батьки називали своїх дітей Матвіями, Максимами, Микитами, Богданами, Марками, а також  Маріями, Софіями, Анастасіями та Алісами.
 
Рідше в свідоцтва про народження вписували такі ймення: Всеволод, Рустам, Маркіян, Лаврін, Макс, а ще Варвара, Кароліна, Мія, Міра, Аларія, Даяна, Данелія, Адріана, Уляна та Меланія.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області оновили телефони «гарячих ліній» для підприємців.
 

Источник:   Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції
 Тэги:  харків, шлюб
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