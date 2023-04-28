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28.04.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області оновили телефони «гарячих ліній» для підприємців

У Департаменті економіки і міжнародних відносин ХОВА повідомили, що «гарячі лінії» з питань підтримки бізнесу на Харківщині працюють уже понад рік. Наразі їх номери оновили, передає РЕДПОСТ .


Фото з відкритих джерел
Підприємці Харківської області, які планують відновити бізнес в умовах війни, можуть звернутися за консультаціями на безоплатні «гарячі лінії».
 
Тепер можна отримати інформацію щодо оцінки збитків бізнесу від воєнних дій за номером телефону: +38 097 107 27 32. 
 
Юридичну підтримку щодо відшкодування збитків надають за номером: +38 095 199 07 58. 
 
 Консультації проводять за сприяння ГО «Асоціація приватних роботодавців» та Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що З травня 2023 року завершується реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, телефон
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