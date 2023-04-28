28.04.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харківській області оновили телефони «гарячих ліній» для підприємців

У Департаменті економіки і міжнародних відносин ХОВА повідомили, що «гарячі лінії» з питань підтримки бізнесу на Харківщині працюють уже понад рік. Наразі їх номери оновили, передає РЕДПОСТ .



Фото з відкритих джерел

Підприємці Харківської області, які планують відновити бізнес в умовах війни, можуть звернутися за консультаціями на безоплатні «гарячі лінії».

Тепер можна отримати інформацію щодо оцінки збитків бізнесу від воєнних дій за номером телефону: +38 097 107 27 32.

Юридичну підтримку щодо відшкодування збитків надають за номером: +38 095 199 07 58.

Консультації проводять за сприяння ГО «Асоціація приватних роботодавців» та Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

Раніше РЕДПОСТ писав, що З травня 2023 року завершується реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті.



