28.04.2023 18:19 Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог не наступав, але обстріляв 15 мирних селищ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах країни-агресорки. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне та Бударки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 9 населені пунктів Харківщини: Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове.

Нгадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.



