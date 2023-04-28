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28.04.2023  18:19   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог не наступав, але обстріляв 15 мирних селищ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
 
  • На Слобожанському напрямку зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах країни-агресорки. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 6 населених пунктів Харківщини: Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне та Бударки.
  • На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 9 населені пунктів Харківщини: Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове.

Нгадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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