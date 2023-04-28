На Харківщині ворог не наступав, але обстріляв 15 мирних селищ

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 28 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Нгадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 26 квітня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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Сьогодні можна легко викликати симпатії оточуючих і заручитися їх підтримкою. Як ніколи будуть потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі - дощ. Вранці - без опадів. Удень знову піде дощ, який ближче до вечора може посилитися.
Щороку 28 квітня у світі відзначають День охорони праці.
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