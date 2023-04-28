28.04.2023 19:00 Дмитро Колонєй

Патрульні Харкова врятували від смерті пятирічного хлопчика

У Слобідському районі Харкова вчано на допомогу прийшли правоохоронці

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, 27 квітня 2023 року близько 18 години стало відомо, що на відкритому вікні третього поверху стоїть 5-річний хлопчик та ледь тримається за віконну раму. Про це поінформував небайдужий містянин.

Патрульні негайно кинулись до будинку, та побачили дитину, яка могла випасти з вікна, розшукали серед мешканців простирадла та розгорнули їх під балконом, аби раптом малий не втримається, впіймати його. Так як двері квартири ніхто не відчиняв, правоохоронці одразу почали встановлювати контакт з хлопчиком та викликали на місце рятувальників, які, прибувши на місце, почали розгортати драбину, аби врятувати малюка. Цієї миті на балконі з’явився батько, який зняв дитину з вікна.

Врешті чоловік відкрив двері поліцейським. Під час розмови він розповів, що випив спиртовмісну настоянку та заснув, залишивши хлопчика без нагляду. На щастя, дитина не отримала жодних травм. Правоохоронці розшукали матір малюка, якій розповіли про подію. На місце прибули інспектори ювенальної превенції, які встановлять належність виконання подружжям батьківських обов’язків.

Дякуємо небайдужим громадянам за вчасне звернення до поліції та допомогу в порятунку дитини.



