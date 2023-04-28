28.04.2023 19:33 Дмитро Колонєй
У Харкові завершується обговорення перейменування чотирьох вулиць та скверу
Обговорення у Харкові присвячене присвоєнню низці топонімів міста Харкова імен загиблих захисників України та видатних українців
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, громадське обговорення щодо присвоєння низці топонімів міста Харкова імен загиблих захисників України та видатних українців завершується сьогодні, 28 квітня 2023 року.
Мова йде про перейменування чотирьох вулиць та присвоєння імені одному скверу:
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вул. Плеханівську харків’янам пропонують перейменувати на вул. Георгія Тарасенка,
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вул. Державінську - на вул. Дмитра Коцюбайла,
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вул. Броненосця «Потьомкін» - на вул. Олега Громадського,
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вул. Студентську - на вул. Василя Тація,
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скверу на вул. Конторській (навпроти будинку №5) пропонується дати ім’я Влади Черних.
Обговорення проводилось у формі електронної консультації на сайті Харківської міської ради. Відповідно до чинного законодавства, громадяни мали змогу з 27 березня до 28 квітня 2023 року включно подати свої пропозиції щодо перейменування топонімів за посиланням
.
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