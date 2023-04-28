У Харкові завершується обговорення перейменування чотирьох вулиць та скверу

Сьогодні можна легко викликати симпатії оточуючих і заручитися їх підтримкою. Як ніколи будуть потрібні організаторські здібності та дипломатичні таланти.

Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі - дощ. Вранці - без опадів. Удень знову піде дощ, який ближче до вечора може посилитися.