05.04.2023 15:03 Дмитро Колонєй
Перейменування вулиць Харкова - чи потрібно змінювати паспорти та документи
На питання про внесення змін у документи мешканців Харкова відповіли експерти .
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у Юридичному департаменті Харкова на питання щодо внесення змін у паспорт та інші документи відповіли, що це залежить від того, чи йде мова про фізичну чи юридичну особу.
Фізичні особи
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законодавство не передбачає обов’язку вносити відомості щодо зміни назви вулиці в паспорт громадянина України, оскільки це не є зміною реєстрації місця проживання. Перереєстрацію місця проживання особи можна здійснити під час обміну паспорта чи зміни прізвища.
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у випадку зміни назви вулиці чинними залишаються документи, що засвідчують право власності на нерухомість. За потреби власник майна може звернутися до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно з заявою про внесення змін.
Юридичні особи
На відміну від фізісної особи, перейменування вулиці з місцезнаходженням юридичної особи є зміною місцезнаходження юридичної особи, тому:
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необхідно внести відповідні зміни в установчі документи;
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змінити відомості про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
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повідомити банківські установи і контрагентів про зміну реквізитів у чинних договорах;
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виготовити нові печатки, бланків тощо;
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граничних термінів для зміни відомостей юрособ не передбачено.
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