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05.04.2023  15:03   Дмитро Колонєй

Перейменування вулиць Харкова - чи потрібно змінювати паспорти та документи

На питання про внесення змін у документи мешканців Харкова відповіли експерти .

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Юридичному департаменті Харкова на питання щодо внесення змін у паспорт та інші документи відповіли, що це залежить від того, чи йде мова про фізичну чи юридичну особу.
 

Фізичні особи 

 
  • законодавство не передбачає обов’язку вносити відомості щодо зміни назви вулиці в паспорт громадянина України, оскільки це не є зміною реєстрації місця проживання. Перереєстрацію місця проживання особи можна здійснити під час обміну паспорта чи зміни прізвища.
  • у випадку зміни назви вулиці чинними залишаються документи, що засвідчують право власності на нерухомість. За потреби власник майна може  звернутися до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно з заявою про внесення змін. 
 

Юридичні особи

 
На відміну від фізісної особи, перейменування вулиці з місцезнаходженням юридичної особи є зміною місцезнаходження юридичної особи, тому: 
  • необхідно внести відповідні зміни в установчі документи;
  • змінити відомості про фізичну особу-підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
  • повідомити банківські установи і контрагентів про зміну реквізитів у чинних договорах;
  • виготовити нові печатки, бланків тощо;
  • граничних термінів для зміни відомостей юрособ не передбачено.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  паспорт, перейменування, харків
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