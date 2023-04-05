05.04.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінка обіймала посаду при окупантах

Правоохоронці викрили ще одну ворожу поплічницю окупантів, яка очолила керівну посаду в місті Куп’янськ при окупаційній владі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Жінка добровільно погодилась обійняти посаду у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Куп’янського району Харківської області.

Вона виконувала обов’язки «исполняющего обязанности начальника отдела управления здравоохранения временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» при окупаційній адміністрації держави-агресора.

Колаборантка в якості активного учасника працювала на посаді, яка пов’язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. В посадові обов’язки зрадниці входило безпосереднє керівництво відділом незаконно створеного «управления здравоохранения военно-гражданской администрации Харьковской области».

Поліцейські Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури заочно повідомили 45–річній жінці про підозру за ч. 5 ст. 111-1(колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Зловмисниці загрожує до 10 років ув’язнення.



