05.04.2023 14:51 Дмитро Колонєй
Під Харковом інженер лісгоспу перейшов на бік окупантів
Правоохоронці поінформували чоловіка про підозру у держзраді під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 38-річний провідний інженер з охорони праці в ДП «Вовчанське лісове господарство» під час окупації Вовчанська перейшов на бік ворога:
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перекваліфікувався з власної ініціативи, став «лісничим» у створеному загарбниками у серпні 2022 року на базі українського лісгоспу фейкового «ГП Волчанское лесное хозяйство» при так званій «Харьковской военной администрации».
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виконував всі вказівки окупантів
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отримував заявки на деревину,
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розповсюджував її зі складу, який знаходиться на території Чайківського лісництва ДП «Вовчанське лісове господарство»,
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супроводжував її
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проводив облік відпущеної деревини.
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