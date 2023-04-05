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05.04.2023  14:51   Дмитро Колонєй

Під Харковом інженер лісгоспу перейшов на бік окупантів

Правоохоронці поінформували чоловіка про підозру у держзраді під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 38-річний провідний інженер з охорони праці в ДП «Вовчанське лісове господарство» під час окупації Вовчанська перейшов на бік ворога:
  • перекваліфікувався з власної ініціативи, став «лісничим» у створеному загарбниками у серпні 2022 року на базі українського лісгоспу фейкового «ГП Волчанское лесное хозяйство» при так званій «Харьковской военной администрации».  
  • виконував всі вказівки окупантів
  • отримував заявки на деревину,
  • розповсюджував її зі складу, який знаходиться на території Чайківського лісництва ДП «Вовчанське лісове господарство»,
  • супроводжував її 
  • проводив облік відпущеної деревини. 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом жінка забезпечувала кадрами окупантів.
 

Тэги:  колаборант, зрада, харків, вовчанськ
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