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05.04.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Харківський метрополітен запрошує на роботу спеціалістів

Комунальне підприємство шукає водіїв транспортних засобів та машиністів екскаватора.

Харків метро
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківський метрополітен».
 
Комунальне підприємство «Харківський метрополітен» запрошує на постійну роботу харків’ян та мешканців Харківської області за наступними професіями:
 
  • машиніст екскаватора 6 розряду;
  • водій автотранспортних засобів (категорія С).
Вимоги до кандидатів:
 
  • посвідчення водія;
  • професійно-технічна освіта відповідного напрямку;
  • наявний стаж роботи за фахом;
  • наявність дійсного військового обліку.
Контактний телефон: (099) 786-76-50 (з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 17:00).
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Державні субвенції та підтримка міжнародних фінансових інституцій дозволяють поступово нарощувати темпи відновлення Харкова.
 

Источник:   КП «Харківський метрополітен»
 Тэги:  хакрів, робота, метро
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