Поліцейські врятували у лісі трьох мешканців Харківщини та песика

Правоохоронці оперативно розшукали людей, які заблукали в лісі на Харківщині

Врятували у лісі трьох людей та собаку поліцейські: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, до поліцейських звернулася мешканка Харкова за допомогою, бо під час збирання грибів вона, її чоловік, подруга та собака заблукали в лісі на території Краснокутської територіальної громади.
 
Правоохоронці негайно відреагували на виклик та оперативно розшукали заблукалих людей разом із собакою. З ними все гаразд, жодних протиправних дій не сталося.
 
Поліцейські закликають громадян
  • бути максимально обережними під час походів у ліс.
  • завжди брати із собою заряджений мобільний телефон,
  • повідомляти рідним маршрут і орієнтовний час повернення,
  • не заходити надто далеко.

