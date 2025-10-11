11.10.2025 21:29 Дмитро Колонєй

Поліцейські врятували у лісі трьох мешканців Харківщини та песика

Правоохоронці оперативно розшукали людей, які заблукали в лісі на Харківщині

Як повідомляє РЕДПОСТ , до поліцейських звернулася мешканка Харкова за допомогою, бо під час збирання грибів вона, її чоловік, подруга та собака заблукали в лісі на території Краснокутської територіальної громади.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Правоохоронці негайно відреагували на виклик та оперативно розшукали заблукалих людей разом із собакою. З ними все гаразд, жодних протиправних дій не сталося.

Поліцейські закликають громадян

бути максимально обережними під час походів у ліс.

завжди брати із собою заряджений мобільний телефон,

повідомляти рідним маршрут і орієнтовний час повернення,

не заходити надто далеко.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова водійка не пропустила автівку на перехресті автотрас та ледь не вбила сімох людей.