Поліцейські врятували у лісі трьох мешканців Харківщини та песика

Правоохоронці оперативно розшукали людей, які заблукали в лісі на Харківщині
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у передмісті Харкова водійка не пропустила автівку на перехресті автотрас та ледь не вбила сімох людей.
День несе оновлення й несподівані ідеї. Зірки радять не поспішати з рішеннями — уважність допоможе побачити правильний шлях навіть у складній ситуації.
У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами, але опадів не прогнозується.
З 2021 року 11 жовтня щорічно відзначається Міжнародний день дівчаток.
