11.10.2025 21:59 Дмитро Колонєй

Крабовий салат з огірком: легкий та швидкий рецепт

Дієтичний салат без калорійних інгредієнтів.

Як пише РЕДПОСТ, цей легкий і освіжаючий салат є ідеальним рішенням для швидкої вечері або закуски, яка не потребує великих витрат часу та сил. Поєднання ніжних крабових паличок, хрумкого огірка та солодощі кукурудзи робить його фаворитом на будь-якому столі.

Салат з крабовими паличками та огірками

Продукти:

120 г крабових паличок

1 огірок,

4 ст. кукурудзи,

2 яйця,

зелень,

йогурт.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Покроковий рецепт приготування

Відварити яйця круто. Остудити відварені яйця. Очистити яйця від шкаралупи. Нарізати крабові палички, огірок та яйця середнім кубиком. Перекласти нарізані інгредієнти салатник. Додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши з неї рідину. Дрібно нарубати зелень (кріп, петрушку чи іншу на смак). Заправити салат натуральним йогуртом. Перемішати салат до однорідного розподілу заправки. Подавати.