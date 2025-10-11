11.10.2025 21:59 Дмитро Колонєй
Крабовий салат з огірком: легкий та швидкий рецепт
Дієтичний салат без калорійних інгредієнтів.
Як пише РЕДПОСТ, цей легкий і освіжаючий салат є ідеальним рішенням для швидкої вечері або закуски, яка не потребує великих витрат часу та сил. Поєднання ніжних крабових паличок, хрумкого огірка та солодощі кукурудзи робить його фаворитом на будь-якому столі.
Салат з крабовими паличками та огірками
Продукти:
-
120 г крабових паличок
-
1 огірок,
-
4 ст. кукурудзи,
-
2 яйця,
-
зелень,
-
йогурт.
Покроковий рецепт приготування
-
Відварити яйця круто.
-
Остудити відварені яйця.
-
Очистити яйця від шкаралупи.
-
Нарізати крабові палички, огірок та яйця середнім кубиком.
-
Перекласти нарізані інгредієнти салатник.
-
Додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши з неї рідину.
-
Дрібно нарубати зелень (кріп, петрушку чи іншу на смак).
-
Заправити салат натуральним йогуртом.
-
Перемішати салат до однорідного розподілу заправки.
-
Подавати.
