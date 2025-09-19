19.09.2025 21:44 Дмитро Колонєй
Хрумкий салат із сирого гарбуза та капусти: вітамінний заряд для вашого столу
Якщо хочеться чогось максимально свіжого у вигляді гарніру чи окремої страви.
, цей салат - справжня криниця вітамінів, особливо корисна в осінньо-зимовий період. Поєднання ніжного гарбуза та хрумкої капусти створює ідеальний баланс смаків, а маринад з оцту, цукру та солі додає пікантності. Приготувати його легко, а результат порадує всіх, хто цінує корисну та смачну їжу.
Хрумкий салат із сирого гарбуза та капусти
Продукти:
-
Капуста - 400 г
-
Гарбуз - 200 г
-
Морква - 100 г
-
Часник - 1 зубчик
-
Сіль - 1 ст.л.
-
Цукор - 1 ст.л.
-
Оцет - 1 ст.
Погаговий рецепт приготування:
-
Нашаткувати капусту тонкими смужками.
-
Перемішати капусту із сіллю, цукром та оцтом у великій мисці.
-
Розтерти капусту руками, щоб вона пом'якшала і пустила сік.
-
Натерти моркву та гарбуз на великій тертці або тертці для моркви корейською.
-
Видавити часник через прес.
-
Змішати всі інгредієнти в мисці.
-
Ретельно перемішати.
-
Дати настоятися салату в холодильнику 15-20 хвилин, щоб смаки з'єдналися.
