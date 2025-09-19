    
19.09.2025  21:44   Дмитро Колонєй

Хрумкий салат із сирого гарбуза та капусти: вітамінний заряд для вашого столу

Якщо хочеться чогось максимально свіжого у вигляді гарніру чи окремої страви.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей салат - справжня криниця вітамінів, особливо корисна в осінньо-зимовий період. Поєднання ніжного гарбуза та хрумкої капусти створює ідеальний баланс смаків, а маринад з оцту, цукру та солі додає пікантності. Приготувати його легко, а результат порадує всіх, хто цінує корисну та смачну їжу.
 

Хрумкий салат із сирого гарбуза та капусти

 

Продукти:

 
  • Капуста - 400 г
  • Гарбуз - 200 г
  • Морква - 100 г
  • Часник - 1 зубчик
  • Сіль - 1 ст.л.
  • Цукор - 1 ст.л.
  • Оцет - 1 ст.
Погаговий рецепт приготування:

 
  1. Нашаткувати капусту тонкими смужками.
  2. Перемішати капусту із сіллю, цукром та оцтом у великій мисці.
  3. Розтерти капусту руками, щоб вона пом'якшала і пустила сік.
  4. Натерти моркву та гарбуз на великій тертці або тертці для моркви корейською.
  5. Видавити часник через прес.
  6. Змішати всі інгредієнти в мисці.
  7. Ретельно перемішати.
  8. Дати настоятися салату в холодильнику 15-20 хвилин, щоб смаки з'єдналися.

 

