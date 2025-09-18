    
18.09.2025  21:57   Дмитро Колонєй

М'ясний соус: ароматна класика для пасти та гарнірів

Неймовірно універсальне та смачне доповнення до будь-якого гарніру.

 
 
Як пише РЕДПОСТ, насичений смак і аромат м'ясного соусу здатні перетворити найпростішу страву на справжній кулінарний шедевр. Цей соус готується швидко та просто, а його компоненти доступні.
 

М'ясний соус

 

Продукти:

 
  • 300 г м'ясного фаршу,
  • 1 морква,
  • 1 стебло селери,
  • 2 цибулини-шалот,
  • 100 мл томатного соусу,
  • 50 мл білого сухого вина
  • олія,
  • сіль,
  • спеції.
Покроковий рецепт приготування

 
  1. Дрібно нарізати моркву, стебло селери та цибулю-шалот.
  2. Налити трохи олії в сковороду.
  3. Злегка обсмажити подрібнені овочі на середньому вогні до м'якості.
  4. Викласти до овочів 300 г м'ясного фаршу.
  5. Смажити, постійно помішуючи та розбиваючи грудочки, протягом 7-8 хвилин.
  6. Додати 100 мл томатного соусу, 50 мл білого сухого вина та дві столові ложки води.
  7. Приправити соус сіллю та спеціями до смаку.
  8. Зменшити вогонь до середнього.
  9. Гасити соус до бажаної консистенції.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати овочевий шашлик на зиму.
 
 

