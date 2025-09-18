18.09.2025 21:57 Дмитро Колонєй
М'ясний соус: ароматна класика для пасти та гарнірів
Неймовірно універсальне та смачне доповнення до будь-якого гарніру.
, насичений смак і аромат м'ясного соусу здатні перетворити найпростішу страву на справжній кулінарний шедевр. Цей соус готується швидко та просто, а його компоненти доступні.
М'ясний соус
Продукти:
-
300 г м'ясного фаршу,
-
1 морква,
-
1 стебло селери,
-
2 цибулини-шалот,
-
100 мл томатного соусу,
-
50 мл білого сухого вина
-
олія,
-
сіль,
-
спеції.
Покроковий рецепт приготування
-
Дрібно нарізати моркву, стебло селери та цибулю-шалот.
-
Налити трохи олії в сковороду.
-
Злегка обсмажити подрібнені овочі на середньому вогні до м'якості.
-
Викласти до овочів 300 г м'ясного фаршу.
-
Смажити, постійно помішуючи та розбиваючи грудочки, протягом 7-8 хвилин.
-
Додати 100 мл томатного соусу, 50 мл білого сухого вина та дві столові ложки води.
-
Приправити соус сіллю та спеціями до смаку.
-
Зменшити вогонь до середнього.
-
Гасити соус до бажаної консистенції.
