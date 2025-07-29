29.07.2025 21:56 Дмитро Колонєй

Гострий соус з червоної смородини, помідорів та паприки на зиму

Цей рецепт – справжня знахідка для любителів незвичайних смаків.

Як пише РЕДПОСТ, цей соус чудово доповнить м'ясні страви, птицю або стане пікантною заправкою для закусок. Приготований на зиму, він дозволить насолоджуватися яскравим смаком літа навіть у холодні місяці.

Соус з червоної смородини, помідорів та паприки

Продукти:

500 г червоної смородини

300 г стиглих помідорів

1 ч. л. меленої паприки

0,5 ч.л. меленого чорного перцю

60 мл оцту (9%)

180 г цукру

20 г солі

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Покроковий рецепт приготування

Бланшувати смородину в киплячій воді протягом 2 хвилин. Відкинути смородину на друшляк, щоб стекла зайва рідина. Протерти смородину через сито, щоб видалити кісточки та шкірку. Очистити помідори від шкірки. Для цього можна попередньо надрізати їх хрест-навхрест і опустити в окріп на 30 секунд. Подрібнити очищені помідори у блендері до однорідної маси. Протерти томатне пюре через сито, щоб позбутися насіння, що залишилося. Змішати в каструлі пюре зі смородини та томатне пюре. Додати до ягідної та томатної суміші мелену паприку, мелений чорний перець, цукор та сіль. Варити соус на повільному вогні протягом 15 хвилин, періодично помішуючи. Влити оцет у соус. Перемішати та довести до кипіння. Розкласти гарячий соус у попередньо стерилізовані банки. Закатати банки металевими кришками. Перевернути банки вгору дном. Обгорнути банки теплою ковдрою або пледом на добу, щоб вони повільно охолонули. Зберігати соус у прохолодному темному місці.