Прогноз погоди у Харкові на 30 липня

У середу, 30 липня, небо над Харковом буде затягнуте хмарами. Через можливі грозу та шквал синоптики оголосили штормове попереждення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
30 липня очікується мінлива хмарність.Вдень короткочасний дощ. Гроза, вдень шквал, 17 – 22 м/с.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вранці пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 34 – 36° тепла.
У середу, 30 липня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Чудовий час для втілення давніх задумів та підбиття проміжних підсумків. Якщо результати не вражають, варто задуматись, чи ви йдете в правильному напрямку.
У середу, 30 липня, небо над Харковом буде затягнуте хмарами. Через можливі грозу та шквал синоптики оголосили штормове попереждення.
Сьогодні ми вшановуємо дружбу як процес: у квітні 2011 року ООН започаткувала Міжнародний день дружби.
влажность:
давление:
ветер: