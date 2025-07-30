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30.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 липня

У середу, 30 липня, небо над Харковом буде затягнуте хмарами. Через можливі грозу та шквал синоптики оголосили штормове попереждення.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

30 липня очікується мінлива хмарність.Вдень короткочасний дощ. Гроза, вдень шквал, 17 – 22 м/с.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вранці пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 34 – 36° тепла.

 У середу, 30 липня, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується. 

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Народні прикмети

  • суха й спекотна погода – до морозної та сніжної зими;
  • якщо сьогодні гримить – восени будуть дощі й затяжна негода;
  • рясна роса зранку – на врожайне літо та теплий серпень;
  • ясне зоряне небо вночі – найближчими днями буде гарна погода;
  • червоне сонце на заході – до спекотного завтрашнього дня.
     
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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