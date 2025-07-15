15.07.2025 22:02 Дмитро Колонєй

Заморожене вишневе пюре на зиму: яскраві літні ласощі в будь-яку пору року

Зберегти смак літа надовго дуже просто, якщо знати кілька кулінарних хитрощів.

Як пише РЕДПОСТ, одним із вариантів зберегти смачні спогади про літо, є заготівля вишневого пюре на зиму. Продукт нагоді для приготування десертів, напоїв або просто як самостійні ласощі. Заморожене пюре зберігає максимум вітамінів та яскравий вишневий аромат, дозволяючи насолоджуватися ним у холодну пору року.

Заморожене вишневе пюре на зиму

Продукти:

Вишня – 1 кг

Цукор – 100-200 г (регулювати за смаком, залежно від солодощі вишні та ваших уподобань)

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Покроковий рецепт приготування

Ретельно промити ягоди під холодною проточною водою, щоб видалити бруд та пил. Видалити кісточки з вишень спеціальним пристосуванням для цього або вручну, розрізавши ягоди навпіл. Помістити очищену вишню та цукор у чашу блендера. Перебити до одержання однорідної пюреподібної маси. Спробувати на смак та при необхідності додати ще цукру. Розлити вишневе пюре за невеликими порційними формами для льоду, силіконовими формами або пластиковими контейнерами, залишаючи трохи місця, оскільки рідина при замерзанні розширюється. Щільно закрити контейнери або накрийте форми харчовою плівкою та помістіть у морозильну камеру. Заморожене пюре може зберігатися в морозильній камері до наступного врожаю, зберігаючи свої смакові та корисні властивості.