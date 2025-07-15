15.07.2025 22:02 Дмитро Колонєй
Заморожене вишневе пюре на зиму: яскраві літні ласощі в будь-яку пору року
Зберегти смак літа надовго дуже просто, якщо знати кілька кулінарних хитрощів.
Як пише РЕДПОСТ, одним із вариантів зберегти смачні спогади про літо, є заготівля вишневого пюре на зиму. Продукт нагоді для приготування десертів, напоїв або просто як самостійні ласощі. Заморожене пюре зберігає максимум вітамінів та яскравий вишневий аромат, дозволяючи насолоджуватися ним у холодну пору року.
Заморожене вишневе пюре на зиму
Продукти:
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Вишня – 1 кг
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Цукор – 100-200 г (регулювати за смаком, залежно від солодощі вишні та ваших уподобань)
Покроковий рецепт приготування
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Ретельно промити ягоди під холодною проточною водою, щоб видалити бруд та пил.
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Видалити кісточки з вишень спеціальним пристосуванням для цього або вручну, розрізавши ягоди навпіл.
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Помістити очищену вишню та цукор у чашу блендера. Перебити до одержання однорідної пюреподібної маси. Спробувати на смак та при необхідності додати ще цукру.
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Розлити вишневе пюре за невеликими порційними формами для льоду, силіконовими формами або пластиковими контейнерами, залишаючи трохи місця, оскільки рідина при замерзанні розширюється.
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Щільно закрити контейнери або накрийте форми харчовою плівкою та помістіть у морозильну камеру.
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Заморожене пюре може зберігатися в морозильній камері до наступного врожаю, зберігаючи свої смакові та корисні властивості.
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