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15.07.2025  23:27   Дмитро Колонєй

Харків під ворожою атакою, пожежа на місці влучання (обновлено)

Перші відомості куди поцілив ворог у Харкові.


Харків під ворожою атакою, пожежа на місці влучання (обновлено)
Як повідомляє РЕДПОСТ,  за попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці влучань пожежа, - поінфомував мер Харкова Ігор Терехов.
 
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Нічна атака «шахедів» на місто тривала 14 хвилин. За цей час ворог 16 разів вдарив по Київському району Харкова. Також, за попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога були збиті силами оборони України.
 
Більшість ударів - по цивільному підприємству в Київському районі міста. Попередньо ворог застосував БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.
 
На цю хвилину без постраждалих. Профільні служби виїхали на огляд.
 
Внаслідок масованої атаки Київського району Харкова постраждали дві людини.
 
Медики надають їм всю необхідну допомогу.
Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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