Прогноз погоди у Харкові на 16 липня

У Харкові протягом усього дня утримається ясна та суха погода — опадів не прогнозується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
16 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 29 – 31° тепла.
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Залишатися вдома буде важко, адже виникне бажання спілкуватися та отримувати нові враження. Зірки радять провести день у компанії друзів, не зациклюючись на дрібницях.
У Харкові протягом усього дня утримається ясна та суха погода — опадів не прогнозується.
Щорічно 16 липня відзначається День бухгалтера, який з 2018 року носить нову назву – День бухгалтера та аудитора.
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