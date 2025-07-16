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16.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 липня

У Харкові протягом усього дня утримається ясна та суха погода — опадів не прогнозується.


Фото з відкритих джерел

спека

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 29 – 31° тепла.

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Народні прикмети

  • рясна роса зранку — ознака того, що день буде ясним;
  • холодний ранок цього дня віщує ранній прихід зими;
  • сухий та сонячний день передбачає тривалий період гарної погоди;
  • якщо дощить – осінь буде вологою;
  • гроза 16 липня — прикмета на щедрий грибний сезон;
  • туман, що стелиться ввечері, обіцяє ясну й теплу погоду наступного дня.
Тэги:  харків, прогноз погоди, погода
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