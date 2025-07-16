16.07.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 липня

У Харкові протягом усього дня утримається ясна та суха погода — опадів не прогнозується.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

16 липня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 29 – 31° тепла.

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Народні прикмети

рясна роса зранку — ознака того, що день буде ясним;

холодний ранок цього дня віщує ранній прихід зими;

сухий та сонячний день передбачає тривалий період гарної погоди;

якщо дощить – осінь буде вологою;

гроза 16 липня — прикмета на щедрий грибний сезон;

туман, що стелиться ввечері, обіцяє ясну й теплу погоду наступного дня.