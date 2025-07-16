16.07.2025 07:30 Рита Парфенова

16 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 16 липня відзначається День бухгалтера, який з 2018 року носить нову назву – День бухгалтера та аудитора.

Дата Дня бухгалтера обрана не випадково – цього дня 1999 року було прийнято Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

До 2004 року свято відзначалося федерацією аудиторів та бухгалтерів України неофіційно, що дозволило підняти престиж професії, змусило представників державної влади по–новому поглянути на фахівців, усвідомити, що бухгалтерський облік – це не лише податкова звітність, а й основа для ухвалення управлінських рішень.

Указом Президента України від 18 червня 2004 року День бухгалтера було офіційно започатковано, і дату його святкування встановлено на 16 липня. А Указом Президента від 20 квітня 2018 року про внесення змін до цього документа свято стало іменуватися Днем бухгалтера та аудитора.

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16 липня в Україні відзначається День ухвалення Декларації про державний суверенітет України. Цей важливий документ був прийнятий Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року, і став значним кроком на шляху до відновлення незалежності України.

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16 липня відзначається Всесвітній день змій, створений для підвищення обізнаності людей про цих плазунів.

Змія є одним з найдавніших персонажів міфології. Вони є ефективними хижаками, які допомагають підтримувати баланс в екосистемі, контролюючи чисельність щурів, мишей та птахів. Нині на Землі існує понад 3460 видів змій, і лише кожна восьма з них є отруйною. Змії живуть на всіх континентах, за винятком Антарктиди та кількох великих островів в Атлантичному та Тихому океанах. Більшість змій мають довжину менше одного метра. Найбільшими є сітчастий пітон і водяний удав анаконда. Тривалість життя змій залежить від виду і варіюється від 4 до 30 років. Рекордсменом за довголіттям є удав на ім'я Попай, який помер у 1977 році у віці 40 років. Православні свята та прикмети дня За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого священномученика Атеногена та його учнів.



Щоб привернути у своє життя добробут, багатство та щастя, важливо думати про позитивні речі. Це також чудовий день, щоб провести його зі своєю родиною.



У наших предків цього дня існували певні заборони щодо використання води. Зокрема, не дозволялося купатися у відкритих водоймах, оскільки вірили, що існує високий ризик потонути. Дівчатам було заборонено вмиватися, щоб не "змити" красу. Що не можна робити 16 липня працювати з вогнем та гострими предметами — день пов’язаний з очищенням через жертву;

копати, шити, вишивати — в давнину наші предки уникали будь-яких хатніх справ;

шумно веселитися.

За Юліанським календарем, 16 липня православні вшановують пам’ять мученика Якінта.



У народі день прозвали маковим, оскільки у цей період сіяли мак. Його активно застосовують не лише у кулінарії, а й у народній медицині. Препаратами, виготовленими на його основі, лікують кашель, діарею, дизентерію, патологію сечостатевої системи.



Що не можна робити: спати до полудня — проспиш все життя.

починати нові справи і будувати далекосяжні плани, оскільки задумане може не справдитися.

ображати та ображатися на рідних та близьких. Також цього дня У 1054 відбувся розкол Християнської Церкви, в результаті якого остаточно відокремилися: римо–католицька церква на Заході і православна, з центром у Константинополі, – на Сході. 1841 – народився Володимир Крилов, засновник антропометрії, професор патологічної анатомії Харківського університету. 1928 – народився Роальд Амундсен, норвезький полярний дослідник. 1945 – в Аламогордо, штат Нью–Мексико, американці провели випробування першої атомної бомби. 1951 – опубліковано повість Дж. Селінджера «Над прірвою в житті». 1965 – урочисто відкрито тунель під найвищою горою Західної Європи – Монбланом. 1966 – Ерік Клептон, Джек Брюс і Джинджер Бейкер сформували першу супергрупу Cream. Саме цей блюз–роковий колектив запровадив довгі гітарні та барабанні соло в ускладненій музичній фактурі композицій, що прийшли на зміну невигадливим пісенькам. Музичний напрямок, сформований Cream, став домінуючим у наступні десять років. 1990 – відкрито останній супутник Сатурна – Пан, також відомий як Сатурн XVIII. 1990 – ухвалено Декларацію про державний суверенітет України. 2002 – у центрі Вашингтона відкрився унікальний музей, присвячений історії міжнародного шпигунства. 2010 – у Одесі відкрили Перший Одеський міжнародний кінофестиваль. 2010 – акція «Прапор – на вершину!» – присвячена 20–літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України. 2019 – набрав чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Іменини відзначають за Новоюліанським календарем: Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія, Яків. за Юліанським календарем: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Никодим, Родіон, Філіп, Фома.