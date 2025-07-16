16 липня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 16 липня відзначається День бухгалтера, який з 2018 року носить нову назву – День бухгалтера та аудитора.
Змія є одним з найдавніших персонажів міфології. Вони є ефективними хижаками, які допомагають підтримувати баланс в екосистемі, контролюючи чисельність щурів, мишей та птахів.
Нині на Землі існує понад 3460 видів змій, і лише кожна восьма з них є отруйною. Змії живуть на всіх континентах, за винятком Антарктиди та кількох великих островів в Атлантичному та Тихому океанах. Більшість змій мають довжину менше одного метра. Найбільшими є сітчастий пітон і водяний удав анаконда. Тривалість життя змій залежить від виду і варіюється від 4 до 30 років. Рекордсменом за довголіттям є удав на ім'я Попай, який помер у 1977 році у віці 40 років.
За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого священномученика Атеногена та його учнів.
Щоб привернути у своє життя добробут, багатство та щастя, важливо думати про позитивні речі. Це також чудовий день, щоб провести його зі своєю родиною.
У наших предків цього дня існували певні заборони щодо використання води. Зокрема, не дозволялося купатися у відкритих водоймах, оскільки вірили, що існує високий ризик потонути. Дівчатам було заборонено вмиватися, щоб не "змити" красу.
Що не можна робити 16 липня
За Юліанським календарем, 16 липня православні вшановують пам’ять мученика Якінта.
У народі день прозвали маковим, оскільки у цей період сіяли мак. Його активно застосовують не лише у кулінарії, а й у народній медицині. Препаратами, виготовленими на його основі, лікують кашель, діарею, дизентерію, патологію сечостатевої системи.
Що не можна робити:
У 1054 відбувся розкол Християнської Церкви, в результаті якого остаточно відокремилися: римо–католицька церква на Заході і православна, з центром у Константинополі, – на Сході.
1841 – народився Володимир Крилов, засновник антропометрії, професор патологічної анатомії Харківського університету.
1928 – народився Роальд Амундсен, норвезький полярний дослідник.
1945 – в Аламогордо, штат Нью–Мексико, американці провели випробування першої атомної бомби.
1951 – опубліковано повість Дж. Селінджера «Над прірвою в житті».
1965 – урочисто відкрито тунель під найвищою горою Західної Європи – Монбланом.
1966 – Ерік Клептон, Джек Брюс і Джинджер Бейкер сформували першу супергрупу Cream. Саме цей блюз–роковий колектив запровадив довгі гітарні та барабанні соло в ускладненій музичній фактурі композицій, що прийшли на зміну невигадливим пісенькам. Музичний напрямок, сформований Cream, став домінуючим у наступні десять років.
1990 – відкрито останній супутник Сатурна – Пан, також відомий як Сатурн XVIII.
1990 – ухвалено Декларацію про державний суверенітет України.
2002 – у центрі Вашингтона відкрився унікальний музей, присвячений історії міжнародного шпигунства.
2010 – у Одесі відкрили Перший Одеський міжнародний кінофестиваль.
2010 – акція «Прапор – на вершину!» – присвячена 20–літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України.
2019 – набрав чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
за Новоюліанським календарем: Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія, Яків.
за Юліанським календарем: Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Герасим, Демид, Іван, Костянтин, Марк, Михайло, Олександр, Никодим, Родіон, Філіп, Фома.
Залишатися вдома буде важко, адже виникне бажання спілкуватися та отримувати нові враження. Зірки радять провести день у компанії друзів, не зациклюючись на дрібницях.
У Харкові протягом усього дня утримається ясна та суха погода — опадів не прогнозується.
Щорічно 16 липня відзначається День бухгалтера, який з 2018 року носить нову назву – День бухгалтера та аудитора.
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