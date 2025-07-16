16.07.2025 08:05
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Протягом доби з 15 по 16 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 68 оперативних виїздів.
За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням
на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Вдень ворог завдав удару безпілотником по с. Плоске Великобурлуцької громади. В результаті удару сталася пожежа на відкритій території. Горіли трава та чагарники на площі 8 га. Без постраждалих. Годиною потому ворог завдав ще одного удару БпЛА по приватному сектору сел. Приколотне Вільхуватської громади.
Горіли 2 житлових будинки та надвірні забудови на загальній площі понад 350 м кв. В результаті обстрілу загинув чоловік 1957 р.н., ще двоє людей постраждали: чоловік 1968 р.н. та жінка 1986 р.н.
У м. Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС були залучені понад 58 рятувальників та 13 одиниць техніки.
Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 242 га, наразі триває ліквідація 3 лісових пожеж у Ізюмському районі області.
Також сталися 2 пожежі на хлібному полі: у с. Герсеванівка Лозівського району горіло поле ячменя на площі 1,5 га; у с. Шульське Лозівського району горіли пожнивні залишки на площі 500 м кв.
14 липня у Журавлівському гідропарку міста Харкова трапилась трагічна подія. Під час купання потонув 8-річний хлопчик. До пошуково-рятувальних робіт були залучені водолази ДСНС. Вранці 15 липня тіло дитини виявили та підняли на поверхню.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що тривають роботи з ліквідації
наслідків ворожого удару по медзакладу.
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