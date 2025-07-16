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16.07.2025  08:05   

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 15 по 16 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 68 оперативних виїздів.


За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 9 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Вдень ворог завдав удару безпілотником по с. Плоске Великобурлуцької громади. В результаті удару сталася пожежа на відкритій території. Горіли трава та чагарники на площі 8 га. Без постраждалих. Годиною потому ворог завдав ще одного удару БпЛА по приватному сектору сел. Приколотне Вільхуватської громади.
 
Горіли 2 житлових будинки та надвірні забудови на загальній площі понад 350 м кв. В результаті обстрілу загинув чоловік 1957 р.н., ще двоє людей постраждали: чоловік 1968 р.н. та жінка 1986 р.н.
 
У м. Харків та області на ліквідацію наслідків негоди від ДСНС були залучені понад 58 рятувальників та 13 одиниць техніки. 
 
Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 242 га, наразі триває ліквідація 3 лісових пожеж у Ізюмському районі області. 
 
Також сталися 2 пожежі на хлібному полі: у с. Герсеванівка Лозівського району горіло поле ячменя на площі 1,5 га; у с. Шульське Лозівського району горіли пожнивні залишки на площі 500 м кв.
 
14 липня у Журавлівському гідропарку міста Харкова трапилась трагічна подія.  Під час купання потонув 8-річний хлопчик. До пошуково-рятувальних робіт були залучені водолази ДСНС. Вранці 15 липня тіло дитини виявили та підняли на поверхню. 
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару по медзакладу.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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