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16.07.2025  08:30   Віталій Хіневич

У Чугуївському районі сталася пожежа

15 липня о 13:45 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за межами м. Зміїв Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце виклику, рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів встановили, що на відкритій території горить суха трава та чагарники на площі 450 кв м. 
 
 
Пожежу о 14:52 було ліквідовано. Постраждалих  не має. Причину пожежі встановлюють фахівці.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
 
Тэги:  події, харків
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