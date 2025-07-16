16.07.2025 08:30 Віталій Хіневич

У Чугуївському районі сталася пожежа

15 липня о 13:45 на телефон Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за межами м. Зміїв Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Прибувши на місце виклику, рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів встановили, що на відкритій території горить суха трава та чагарники на площі 450 кв м.

Пожежу о 14:52 було ліквідовано. Постраждалих не має. Причину пожежі встановлюють фахівці.

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