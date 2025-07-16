16.07.2025 08:45 Віталій Хіневич
Ворожі обстріли Харківщини: 2 людини загинули, 5 отримали поранення
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області.
У м. Харків постраждав 54-річний чоловік; у м. Куп'янськ загинув 68-річний чоловік; у с. Приколотне Вільхуватської громади загинув 67-річний чоловік, постраждали 56-річний чоловік і 39-річна жінка; у с. Мала Данилівка постраждали два 39-річні чоловіки.
Ворог атакував 16 БпЛА Київський район Харкова.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
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6 БпЛА типу «Шахед»;
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29 БпЛА типу «Герань-2»;
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2 БпЛА типу «Молнія»;
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3 fpv-дрони;
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1 БпЛА типу «Куб-2».
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
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у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Приколотне, с. Мирове);
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у Ізюмському районі пошкоджено посіви пшениці на площі 30 га (с. Підвисоке);
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у Чугуївському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Коробочкине).
Упродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Строївка.
На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська.
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писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 9 пожеж
, спричинених ворожими обстрілами.
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