16.07.2025 08:45 Віталій Хіневич

Ворожі обстріли Харківщини: 2 людини загинули, 5 отримали поранення

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 10 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У м. Харків постраждав 54-річний чоловік; у м. Куп'янськ загинув 68-річний чоловік; у с. Приколотне Вільхуватської громади загинув 67-річний чоловік, постраждали 56-річний чоловік і 39-річна жінка; у с. Мала Данилівка постраждали два 39-річні чоловіки.

Ворог атакував 16 БпЛА Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

6 БпЛА типу «Шахед»;

29 БпЛА типу «Герань-2»;

2 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

1 БпЛА типу «Куб-2».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки (с. Приколотне, с. Мирове);

у Ізюмському районі пошкоджено посіви пшениці на площі 30 га (с. Підвисоке);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Коробочкине).

Упродовж минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили сім атак противника поблизу населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Строївка.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Загризове, Піщане та в бік Куп’янська.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 9 пожеж , спричинених ворожими обстрілами.