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16.07.2025  09:25   Віталій Хіневич

Технічні роботи в кол-центрі «Харківобленерго» 16 липня: можливі тимчасові труднощі з дзвінками

Фахівці будуть проводити технічні заходи, через що можуть виникнути труднощі з прийомом дзвінків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго». 
 
«У звʼязку з необхідністю проведення технічних заходів на обладнанні кол-центру товариства 16 липня в період з 11:00 до 11:30 можливі труднощі з прийомом дзвінків. 
 
Приносимо вибачення за тимчасові незручності!», - йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за тиждень в Харкові відновили контури 39 будинків, пошкоджених обстрілами.
 
Тэги:  харків
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