16.07.2025 09:25 Віталій Хіневич

Технічні роботи в кол-центрі «Харківобленерго» 16 липня: можливі тимчасові труднощі з дзвінками

Фахівці будуть проводити технічні заходи, через що можуть виникнути труднощі з прийомом дзвінків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

«У звʼязку з необхідністю проведення технічних заходів на обладнанні кол-центру товариства 16 липня в період з 11:00 до 11:30 можливі труднощі з прийомом дзвінків.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності!», - йдеться у повідомленні.

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