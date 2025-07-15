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15.07.2025  21:34   Дмитро Колонєй

Погода наприкинці тижня може вдарити по здоров'ю українців

Про це розповіла фахівець з метеорології.


Погода наприкинці тижня може вдарити по здоров'ю українців
Як повідомоляє РЕДПОСТ, нас очікує нова різна зміна погоди. Про це поінформувала метеорологія Наталка Діденко
 
"В українців можливі загострення серцево-судинних хвороб: у пʼятницю й суботу буде різка зміна погоди — імовірні сильні зливи та зниження температури до 18°C", - розповіла синоптикиня.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області зафіксовано надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

 

 
Тэги:  погода, прогноз
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