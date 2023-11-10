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10.11.2023  21:30   Дмитро Колонєй

Готуємо консервовану заправку для розсольника на зиму.

Продовжуємо готуватися до холодної пори року.

Як приготувати консервовану заправку для розсольника на зиму
 
Як пише РЕДПОСТ, цей рецепт полегшить готування та урізноманітнити раціон у зимовий час.
 
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Консервована заправка для розсольника

Продукти:

 

  • огірки свіжі - 3 кг,
  • морква - 1 кг,
  • цибуля - 1 кг,
  • перлова крупа - 2 склянки,
  • рослинна олія - ​​200 г,
  • цукор - 150 г,
  • сіль - 4 ст. ложки,
  • оцет 9% - 100 мл,
  • лавровий лист,
  • перець,
  • зелень.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Перловку замочити на ніч.
  2. Вранці перловку промити.
  3. Залити перловку чистою водою.
  4. Поставити на сильний вогонь.
  5. Довести до кипіння.
  6. Воду злити.
  7. Перловку промити.
  8. Знову залити водою.
  9. Зварити до готовності.
  10. Огірки промити.
  11. Натерти на великій тертці.
  12. Моркву почистити.
  13. Натерти на великій тертці.
  14. Цибулю очистити.
  15. Крупно нашаткувати.
  16. Усі овочі з'єднати у великій каструлі.
  17. Додати сіль, цукор, олію.
  18. Добре перемішати,
  19. Поставити на вогонь.
  20. Довести до кипіння.
  21. Тушкувати 50 хвилин.
  22. Поки овочі тушкуються, простерилізувати банки. На таку кількість продукту потрібно 12 баночок по 0,5 л.
  23. В овочеву масу додати перловку, лавровий лист, перець, рубану зелень,
  24. Проварити 5 хвилин.
  25. Влити оцет,
  26. Перемішати,
  27. Розкласти по баночках.
  28. Закатати банки кришками,
  29. Перевернути вгору дном,
  30. Укутати ковдрою,
  31. Залишити остигати.
  32. Для приготування супу вміст баночки потрібно розбавити готовим бульйоном або водою,
  33. Прокип'ятити 5 хвилин.
Смачного!
 
 
 
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Тэги:  рецепт, заправка, розсольник, заготовка, огрыка, морква, цукор, цибуля, зима
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