10.11.2023 21:30 Дмитро Колонєй
Готуємо консервовану заправку для розсольника на зиму.
Продовжуємо готуватися до холодної пори року.
Як пише РЕДПОСТ
, цей рецепт полегшить готування та урізноманітнити раціон у зимовий час.
Консервована заправка для розсольника
Продукти:
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огірки свіжі - 3 кг,
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морква - 1 кг,
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цибуля - 1 кг,
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перлова крупа - 2 склянки,
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рослинна олія - 200 г,
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цукор - 150 г,
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сіль - 4 ст. ложки,
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оцет 9% - 100 мл,
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лавровий лист,
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перець,
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зелень.
Покроковий рецепт приготування
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Перловку замочити на ніч.
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Вранці перловку промити.
-
Залити перловку чистою водою.
-
Поставити на сильний вогонь.
-
Довести до кипіння.
-
Воду злити.
-
Перловку промити.
-
Знову залити водою.
-
Зварити до готовності.
-
Огірки промити.
-
Натерти на великій тертці.
-
Моркву почистити.
-
Натерти на великій тертці.
-
Цибулю очистити.
-
Крупно нашаткувати.
-
Усі овочі з'єднати у великій каструлі.
-
Додати сіль, цукор, олію.
-
Добре перемішати,
-
Поставити на вогонь.
-
Довести до кипіння.
-
Тушкувати 50 хвилин.
-
Поки овочі тушкуються, простерилізувати банки. На таку кількість продукту потрібно 12 баночок по 0,5 л.
-
В овочеву масу додати перловку, лавровий лист, перець, рубану зелень,
-
Проварити 5 хвилин.
-
Влити оцет,
-
Перемішати,
-
Розкласти по баночках.
-
Закатати банки кришками,
-
Перевернути вгору дном,
-
Укутати ковдрою,
-
Залишити остигати.
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Для приготування супу вміст баночки потрібно розбавити готовим бульйоном або водою,
-
Прокип'ятити 5 хвилин.
Смачного!
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