Прогноз погоди у Харкові на 11 листопада

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 листопада очікується хмарн погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вдень невеликий дощ.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с; вдень пориви, 15-20 м/с.
Температура повітря: вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.
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Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Сьогодні відзначаються два протилежні у плані економії свята: Міжнародний День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.
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