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11.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 листопада

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.


Фото: РЕДПОСТ


 

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 листопада очікується хмарн погода  з проясненнями. Вночі без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с; вдень пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря: вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.

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Народні прикмети

  • Хмари низько пливуть по небу — варто чекати на похолодання.
  • Яскраві зірки на нічному небі віщують гарну погоду.
  • Якщо в цей день іде дощ, то скоро прийде зима.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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