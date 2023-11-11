11.11.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 листопада

У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.



Фото: РЕДПОСТ





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 листопада очікується хмарн погода з проясненнями. Вночі без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с; вдень пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря: вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.

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Народні прикмети

Хмари низько пливуть по небу — варто чекати на похолодання.

Яскраві зірки на нічному небі віщують гарну погоду.

Якщо в цей день іде дощ, то скоро прийде зима.