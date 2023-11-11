11.11.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 11 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У вихідний від вас безглуздо вимагати самоорганізації та дисципліни. Можливо, вам хотілося б внести в своє життя менше хаосу і більше порядку, проте між словами «хочу» і «можу» лежить прірва, яку не буде сили подолати. Тож нічого не залишається, окрім як розслабитись – час для трудових подвигів не за горами.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Якщо обставини вимагатимуть швидких та нестандартних рішень, фантазія запрацює на п'ятірку із плюсом. І якщо її вчасно не направити в потрібне русло, ризикуєте відлетіти в надхмарні дали і все виллється у звичайні мрії. Тож навіть краще, якщо життя поставить пару-трійку нерозв'язних завдань. Ламаючи голову над ними, отримаєте шанс перевершити самого себе.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Занадто багато що сьогодні може дратувати і виводити з себе. Справи будуть просуватися з пробуксовками, оточуючі здатні демонструвати нерозуміння і лінощі ... Втім, заради справедливості треба сказати, що ви будете незадоволені не тільки іншими, але і самими собою, виконуючи елементарні обов'язки абияк.

Рак (22 червня – 23 липня)

Може здаватися, що оточуючі знущаються з вас – настільки повільними, неорганізованими і некмітливими вони можуть здаватися вам сьогодні. І якщо станете накопичувати роздратування – «остання крапля» призведе до гнівного зриву. Намагайтеся не доводити себе до такої крайності - займіться тим, що приносить радість.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Досягнення дня багато в чому залежатимуть від того, з якої ноги ви встали з ліжка вранці. А точніше, у якому саме настрої. Енергії вам не позичати, справа за малим – вирішити: направити її в позитивне чи негативне русло. Якщо виберете позитив, не пошкодуєте: за його допомогою ви здатні творити чудеса!

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Вам буде важко струсити з себе дрімоту. День схиляє до того, щоб зайнятися однією головною справою: неробством. Втім, зірки обіцяють, що така приємна тактика не зашкодить. Подивіться фільм, пограйте у пасьянс, призначте приємну зустріч. Витратьте цей день із задоволенням і з толком, тобто винятково на себе!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ви перебуватимете в режимі суворої економії – це стосується не фінансів, а й життєвих сил. День не наділяє їхньою активністю, навпаки – можете відчувати занепад енергії, що не найкраще позначиться на думках та справах. Саме тому не варто вписуватись у якісь великі проекти. Розумніше зробити це іншим разом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Сьогодні ви можете виявити щедрість до людей, які вам приємні: виступити спонсором вечірки, спільного походу в кіно чи ще якогось заходу. При необхідності навіть готові поділитися своїми непотрібними речами або дати комусь гроші в борг. І це буде вкладенням капіталу у свій статус та повага оточуючих.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Не виключено, що весь день почуватиметеся не у своїй тарілці. А дзвіночками стануть невдачі у елементарних справах. Коли спроба зварити каву перетворюється на проблему, це сигнал: краще розслабитись і нічого не робити взагалі. До того ж зірки обіцяють, що багато справ можуть просуватися цілком непогано самі собою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Активність буде не завжди доречною – її результат може виявитися прямо протилежним бажаному. Спроба влізти в чужі справи, «переламати» ситуацію через коліно та інші подібні неделікатні методи вирішення проблем можуть завдати шкоди. Щоб цього не сталося, зірки радять йому зменшити свою кипучу діяльність до мінімуму.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Сьогодні ви далекі від того, щоби економити на задоволеннях. З'їсти шоколадку? Купити нові туфлі? Відповідь на такі запитання одна: «Звичайно!». Зірки радять хоча б іноді згадувати про почуття міри, інакше йому нагадають про це схудлий гаманець і кілька зайвих кілограмів на стегнах.

Риби (20 лютого – 20 березня)

День наділяє величезними запасами прихованої енергії! Якщо вона вирветься на волю, то здатна розтрощити будь-яку перешкоду, якщо ж ні, то спокійно піде, як вода в пісок. Який із цих сценаріїв реалізується, залежить від того, яка ситуація складатиметься навколо.