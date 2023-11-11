11.11.2023 07:30 Рита Парфенова

11 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначаються два протилежні у плані економії свята: Міжнародний День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.

Рішення про заснування Дня енергозбереження ухвалено в квітні 2008 року на міжнародній нараді координаторів SPARE, що проходила в Казахстані, і перший День світ відзначив уже в листопаді 2008-го. Свято отримало статус міжнародного, оскільки взяти участь у проекті побажали близько 20 країн. Основна мета свята – привернути увагу влади та громадськості до раціонального використання ресурсів та розвитку відновлюваних джерел енергії.



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11 листопада відзначається незвичайне свято Всесвітнього дня шопінгу. Він прийшов із Китаю. У 2009 році інтернет-майданчик "Alibaba Group" з Піднебесної здійснила маркетинговий хід під назвою "Всесвітній День Шопінгу", провівши на своїх ресурсах (і зокрема в інтернет-магазині AliExpress.com) розпродаж, де знижки в 50% були нормою. Приурочено ж це «свято» було до Дня Холостяка, який відзначається в Китаї також 11 листопада.



День шопінгу, по суті, – це день великих знижок, що надаються на найрізноманітніші товари. Затяті шопоголіки заздалегідь очікують на старт продажів. Багато позицій, що користуються особливим попитом, «відлітають» з прилавків або сторінок інтернет-сайтів за лічені хвилини. Кількість покупок, що здійснюються в День шопінгу, обчислюється мільйонами, а охоплення продажів - вся планета.

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11 листопада професійне свято відзначають офтальмологи — люди, від знань та навичок яких залежить гострота нашого зору та здоров’я очей.



Вважається, що офтальмологи були ще у Стародавній Греції та у Стародавньому Єгипті. Деякі способи лікування очних хвороб із давніх країн користувалися навіть під час середньовіччя. Найвідомішими офтальмологами у світі були німці. Наприклад, медик Герман Гельмгольц винайшов «очне дзеркало», а його колега — німецький хірург Альбрехт фон Грефе відкрив безліч хвороб у сфері офтальмології, а також запропонував ефективні методи лікування глаукоми та видалення катаракти.



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Щороку 11 листопада у світі відзначають День орігамі. Свято з’явилося з ініціативи Японської Асоціації орігамі у 1980 році. А присвятили його закінченню Першої світової війни, яка офіційно закінчилася об 11 годині 11 листопада 1918 року. Символом дня став японський паперовий журавлик.



Крім того, чотири цифри «1», які утворюють дату, символізують чотири сторони квадрата, з яких складають традиційні паперові фігурки. Японці вірять у магію чисел та люблять влаштовувати свята у подвійні дати.

Народні свята та прикмети

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномучеників Міни, Віктора та Вінкентія.



За Юліанським календарем, 11 листопада православна церква вшановує пам’ять святої Анастасії Римлянки, яка жила у III столітті.



Святу Анастасію вважали покровителькою овець, тож у цей день стригли вовну тварин та пряли нитки. А пізніше з них в’язали теплі шкарпетки та рукавиці, а також тканини для зимового одягу.



Цього дня намагалися зібратися усією родиною. Вважалося, що так родичі житимуть у мирі та злагоді.

Що не можна робити 11 листопада

Цей день не слід проводити у компанії малознайомих людей. Можливі сварки на рівному місці.

Не радять одягати сьогодні прикраси з дрібного бісеру та бурштину. Вважається, що це може спричинити хвороби.

Також цього дня

1493 року на світ з'явився Парацельс – лікар, якого вважають предтечею сучасної фармакології. Саме йому належить фраза: «Все – отрута, усі – ліки; те й інше визначає доза».



1790 – у Європу (а саме в Англію) з Китаю були вперше завезені хризантеми.



1889 – народився Остап Вишня, український письменник, засновник жанру гуморески.



1918 – завершилася Перша світова війна. Німецька делегація о 5.12 ранку у залізничному вагоні маршала Фоша у Комп'єнському лісі підписала умови капітуляції. Через шість годин капітуляція набула чинності, і було зроблено артилерійський салют у 101 постріл – останні залпи Першої світової війни. Великобританія, Канада, Австралія святкують День пам'яті загиблих у Першій світовій війні. У США ця дата відзначається як День ветеранів. У Бельгії та Франції – День перемир'я.



1919 – народився Юхим Березін, український актор, сценарист та режисер, відомий усім за сценічним образом Штепселя.



1920 - з'явився на світ Джеймс Бонд, агент 007. Принаймні так стверджував Ян Флемінг - британський письменник і "батько" знаменитого шпигуна.



1922 – народився Курт Воннегут, американський письменник («Сніданок чемпіона», «Колиска для кішки», «Час»).



1925 – американський фізик Роберт Міллікен оголосив про відкриття космічного проміння.



1936 – в Англії вперше у світі на телебаченні був показаний прогноз погоди.



1974 – народився Леонардо ДіКапріо, американський актор («Початок», «Відступники», «Піймай мене, якщо зможеш», «Острів проклятих», «Титанік»).



1983 – студент Массачусетського університету Фред Коен продемонстрував перший у світі комп'ютерний вірус.



1994 – американський мільярдер Білл Ґейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів).



2006 – відбулася одна з головних подій ігрової індустрії – офіційний запуск Playstation-3 у Японії.

2002 – оглядач «Нової газети» Анна Політковська, посилаючись на джерела в Кремлі, оприлюднює твердження щодо препарату налоксон, який використовували російські спецслужби під час штурму театрального центру у Москві і від якого загинули понад 120 заручників, добраного з кількох варіантів особисто президентом Володимиром Путіним.

2022 – звільнення Херсона від російської окупації.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Агата, Анастасія, Андрій, Анна, Афанасій, Василь, Віктор, Євген, Ібрагім, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Марія, Микола, Олексій, Павло, Тимофій, Філіп, Ян.

за Юліанським календарем: Антон, Віктор, Євген, Максим, Опанас, Степан, Стефанія, Теодор, Тимофій, Федір, Яків.