    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог обстрілював Харківську область
11.11.2023  08:05   Віталій Хінєвіч

Ворог обстрілював Харківську область

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
 
Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Червоний Став Харківської області.
 
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші захисники відбили 8 атак.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що мешканець Харківщини очолював охорону адміністративної будівлі при окупантах.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.11 Надзвичайні події На Харківщині рятувальники гасили пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів 11.11 Надзвичайні події Окупанти атакували Харківську область «Шахедами» 10.11 Армія Сили оборони відбили сім штурмів ворога на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 