11.11.2023 08:25 Віталій Хінєвіч

Окупанти атакували Харківську область «Шахедами»

Цієї ночі, близько опівночі, ворог з мінометів обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району, пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.



Фото: ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Пізно ввечері ворог завдав ударів за допомогою БПЛА типу "Шахед" по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено 2-х поверхову адміністративну будівлю цивільного підприємства. У Куп'янську пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, сталися пожежі.

Внаслідок удару "Шахедом" по смт. Солоницівка Харківського району пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об'єкт.

Також протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював Уди Богодухівського району, Бочкове та Бударки Чугуївського району, Кам’янку, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку Куп'янського району та інші населені пункти.

За добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці встановили особу чергового російського воєнного злочинця, який знущався над цивільним населенням під час захоплення частини Харківської області.