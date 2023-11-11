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11.11.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники гасили пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів

Протягом доби з 10 по 11 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.


Фото: ДСНС України
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
За добу рятувальники 3 рази виїжджали на ліквідацію пожеж спричинених ворожими обстрілами.
 
В результаті ударів горіли: приватний житловий будинок на площі 500 кв.м. та будівля недіючого медичного закладу на площі 200 кв.м. у місті Куп'янську, а також будівля недіючого навчального закладу на площі 12 кв.м. у селелі Солоницівка Харківського району області.
 
Загалом до ліквідації наслідків ворожих обстрілів було залучено 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 70 чоловік особового складу ДСНС.
 
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За добу рятувальниками було здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:
  • 10 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 8 – на допомогу населенню, при ДТП та комунальним службам;
  • 1 – на чергування;
  • 6 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти атакували Харківську область «Шахедами».

Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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