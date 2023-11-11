На Харківщині рятувальники гасили пожежі, що виникли внаслідок ворожих обстрілів

Протягом доби з 10 по 11 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти атакували Харківську область «Шахедами».
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Непередбачуваний, але загалом успішний день. Все заплановане навряд чи вдасться реалізувати, натомість товариськість подарує перспективні знайомства.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері, можливо, пройде сильний дощ.
Сьогодні відзначаються два протилежні у плані економії свята: Міжнародний День енергозбереження та Всесвітній день шопінгу.
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