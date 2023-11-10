Мешканець Харівщини охорону адміністративної будівлі при окупантах

Викрито ще одного колаборанта з Куп’янщини, який відповідав за охорону адміністративної будівлі при окупантах
Дізнанням встановлено, що під час окупації м. Куп’янськ підозрюваний добровільно пішов на співпрацю з окупантами та обійняв посаду «и. о. старшего инспектора-дежурного Кондрашовского территориального отдела ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.
Задача колаборанта полягала у веденні журналу відвідувачів, а також охороні в нічний час адміністративної будівлі територіального відділу, створеного окупантами.
Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Військової контррозвідки СБУ.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 28-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
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