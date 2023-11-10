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10.11.2023  19:09   Рита Парфенова

Мешканець Харівщини охорону адміністративної будівлі при окупантах

Викрито ще одного колаборанта з Куп’янщини, який відповідав за охорону адміністративної будівлі при окупантах

колаборант

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Дізнанням встановлено, що під час окупації м. Куп’янськ підозрюваний добровільно пішов на співпрацю з окупантами та обійняв посаду «и. о. старшего инспектора-дежурного Кондрашовского территориального отдела ВГА Купянского района» при окупаційній адміністрації.

Задача колаборанта полягала у веденні журналу відвідувачів, а також охороні в нічний час адміністративної будівлі територіального відділу, створеного окупантами.

Викриття та документування протиправної діяльності проводилось спільно з Куп’янським РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Військової контррозвідки СБУ.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 28-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що викрито двох колаборантів, які стали поліціянтами під час окупації Харківщини.
 

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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