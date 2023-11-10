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10.11.2023  19:37   Рита Парфенова

Сили оборони відбили сім штурмів ворога на Харківщині

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 листопада 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Уди, Вовчанськ, Бочкове, Бударки.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де наші воїни відбили 7 атак. Противник завдав авіаційного удару біля Петропавлівки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 10 листопада 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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