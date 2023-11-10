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10.11.2023  20:35   Рита Парфенова

На Харківщингі чоловік вдарив ножем підлітка

Наніс ножове поранення підлітку: на Харківщині поліцейські повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину

вдарив ножем
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, 5 листопада близько 23:50 під час конфлікту 40-річний мешканець села Безруки Дергачівської ТГ спричинив ножове поранення голови 14-річному хлопцю.  Дитину доставили до медичного закладу.
 
10 листопада співробітники відділу поліції № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
 
Підозрюваному обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про смертельну ДТП, під час якої помилка матері вбила маленьку доньку на трасі під Харковом.
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  ніж, зарків
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